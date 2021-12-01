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Yaşam 'Pes' artık! Cenazede silahlar konuştu
Yaşam

'Pes' artık! Cenazede silahlar konuştu

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde aralarında husumet bulunan şahıslardan bir kişi, cenaze töreni çıkışında husumetlisini ayağından silahla vurarak yaraladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-01 16:17:00 -
'Pes' artık! Cenazede silahlar konuştu

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde aralarında husumet bulunan iki kişi önce tartıştı sonra silahlar konuştu. Ayağından vurulan şahıs ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Olay, ilçeye bağlı Davutlar Mahallesi Hürriyet Caddesi’nde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önceden aralarında husumet bulunan B.G. ve T.A., bir cenaze törenine katıldı. Mezarlık çıkışında iddiaya göre belinden silahını çıkartan B.G., T.A.’nın bacağına iki el ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Olay yerine ekipler sevk edildi

 

Vatandaşların 112 acil çağrı merkezine haber vermesiyle olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ayağından yaralanan T.A., ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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