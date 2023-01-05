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Siyaset Pervin Buldan'dan ‘Abdullah Öcalan öldü’ iddiası! Bir domuz kadar sağlıklı ve hayatta…
Siyaset

Pervin Buldan'dan ‘Abdullah Öcalan öldü’ iddiası! Bir domuz kadar sağlıklı ve hayatta…

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve PKK medyası Türkiye'de sokakları karıştırmak için çok tehlikeli bir provokasyon girişimine imza attı. Bebek katili Abdullah Öcalan'ın öldüğü yalanını servis eden provokatörlerin yalanı kısa sürede ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2023-01-05 09:59:00 -
Pervin Buldan'dan ‘Abdullah Öcalan öldü’ iddiası! Bir domuz kadar sağlıklı ve hayatta…

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan akşam saatlerinde tehlikeli bir provokasyon girişimi denedi. PKK terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan’ın öldüğü yalanını sosyal medya hesabından paylaşan Buldan, kısa süre sonra skandal paylaşımını sildi.

BEBEK KATİLİNE ‘HALKLARIN LİDERİ’ DEDİ

Bebek katili Öcalan için ‘Halklar lideri’ ifadesini kullanan Buldan, HDP’lileri sokağa çağırdı. Tüm şehirlerde eylem yapacakları belirten Buldan, hayatta olan Öcalan’ın öldüğü yalanını servis ederek Türkiye’de karışıklık çıkarmak için tehlikeli bir girişimde bulundu.

BEBEK KATİLİ ÖCALAN ÖLDÜ MÜ?

Pervin Buldan ve PKK’nın yayın organı Mezopotamya TV tarafından öldüğü iddia edilen kalp krizi geçirerek Abdullah Öcalan’ın en az bir domuz kadar sağlıklı ve hayatta olduğu öğrenildi.

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