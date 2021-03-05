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Dünya Peru'ya Pfizer aşısı ulaştı
Dünya

Peru'ya Pfizer aşısı ulaştı

Pfizer'in koronavirüs aşısının 50 bin dozluk ilk sevkiyat, Peru Jorge Chavez Uluslararası Havalimanı'na getirildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-05 03:34:00 -
Peru'ya Pfizer aşısı ulaştı

Peru Sağlık Bakanı Oscar Ugarte, Pfizer'dan 20 milyon doz aşı alımı için anlaşma yaptıklarını, her hafta ülkeye COVID-19 aşısı sevkiyatının gelmesini beklediklerini söyledi.

Ugarte, gelen aşıların başta sağlık çalışanları olmak üzere yaşlılara, silahlı kuvvetler, polis, itfaiye ve temizlik personellerine yapılacağını vurguladı.

Peru Pfizer'dan 20 milyon doz aşı anlaşması yaptı

Peru hükümeti, şimdiye kadar Pfizer'dan 20 milyon, AstraZeneca'dan 14 milyon 400 bin ve Covax'tan ise 13 milyon 200 bin doz aşı anlaşması yaptı.

Nüfusu 32 milyona yaklaşan Peru'da bugüne kadar 1 milyon 344 bin 969 kişide görülen COVID-19 nedeniyle 47 bin 89 kişi hayatını kaybetti.

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