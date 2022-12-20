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Dünya Peru'daki protestolarda ölenlerin sayısı 26'ya yükseldi
Dünya

Peru'daki protestolarda ölenlerin sayısı 26'ya yükseldi

Peru'da, Cumhurbaşkanı Pedro Castillo’nun 7 Aralık'ta Kongrede görevinden azledilip cezaevine gönderilmesinin ardından başlayan protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-12-20 08:06:00 -
Peru'daki protestolarda ölenlerin sayısı 26'ya yükseldi

 Peru'da, Cumhurbaşkanı Pedro Castillo’nun 7 Aralık'ta Kongrede görevinden azledilip cezaevine gönderilmesinin ardından başlayan protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya çıktı.

Ülkenin birçok kentinde sokağa dökülen binlerce kişi yeni Cumhurbaşkanı Dina Boluarte'nin istifasını ve gözaltında bulunan Castillo'nun serbest bırakılmasını istedi.

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gösterilerde yaşamını yitirenlerin sayısının 26'ya yükseldiği, 61 kişinin ise hastanelerde tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Ombudsman Ofisi'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, eylemlerde yaşanılan ölümler nedeniyle savcılıktan "acil soruşturma" başlatması talep edildi.

Ölümler nedeniyle 17 Aralık'ta 2 bakan görevlerinden istifa etmiş, Boluarte'nin seçimlerin Aralık 2023'te yapılması önerisi Kongrede yapılan oylamada reddedilmişti.

- Castillo’nun görevden alınması

Eski Peru Cumhurbaşkanı Castillo, Kongre tarafından 7 Aralık'ta "kalıcı ahlaki yetersizlik" suçlamasıyla görevinden azledilmişti.

Castillo'nun ayrıca "kamu fonksiyonlarını gasbetmeye, devlet yetkilerinin işleyişini engellemeye ve anayasal düzeni ihlal etmeye" çalıştığı ileri sürülmüştü.

Pedro Castillo, Kongreyi feshetme ve ulusal acil durum hükümeti kurma kararının ardından gözaltına alınmıştı.

Castillo'nun 7 Aralık'ta Kongrede görevinden azledilip cezaevine gönderilmesinin ardından ülke genelinde protestolar başlamıştı.

- Erken seçim önerisi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Boluarte, Castillo'nun görevinden alınmasının ardından ülkenin yeni cumhurbaşkanı olarak 8 Aralık'ta yemin etmişti.

Boluarte, 11 Aralık'ta siyasi çatışmanın sona ermesi için erken seçim önerisinde bulunacağını açıklamıştı.

Birleşmiş Milletler (BM), 12 Aralık'ta, Peru'da devam eden hükümet karşıtı protestolarda şiddetin arttığını ve durumun daha da kötüye gidebileceğinden endişe duyulduğunu bildirmişti.

Ülkede protestoların devam etmesi üzerine 14 Aralık'ta OHAL ilan edilmişti.

 

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