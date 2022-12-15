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Dünya Peru'daki hükümet karşıtı gösterilerde can kaybı 8'e yükseldi
Dünya

Peru'daki hükümet karşıtı gösterilerde can kaybı 8'e yükseldi

Peru'da Eski Devlet Başkanı Pedro Castillo'nun Kongre’yi feshetmesinden sonra başlayan olaylar devam ederken şu ana kadar 8 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-12-15 09:18:00 -
Peru'daki hükümet karşıtı gösterilerde can kaybı 8'e yükseldi

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, başkent Lima dahil Puno, Cusco, Tacna, Apurimac ve Arequipa kentlerinde toplanan gruplar, Castillo'nun görevden azledilmesini ve tutuklanmasını protesto etti.

Castillo'nun cezaevine gönderilmesinin ardından çıkan olaylarda şu ana kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e çıktı.

Protestocular, lastik yakarak yolları kapatmasının yanı sıra polise molotofkokteyli attıkları belirtildi.

Şiddet olayları ve protestolar nedeniyle dün ülke genelinde 30 gün süreyle OHAL ilan etmişti. (İLKHA)

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