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Peru'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 195 kişi öldü

Ülkede salgının başlangıcından bu yana 24 saatte en yüksek vaka ve ölü sayısı kaydedildi

Yeniakit Publisher
2020-05-28 01:42:23 -
Peru'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 195 kişi öldü

ANKARA (AA) - Latin Amerika ülkesi Peru'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 195 kişi hayatını kaybetti.

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 195 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 3 bin 983'e yükseldi, vaka sayısı ise 6 bin 154 artarak 135 bin 905'e çıktı.

Ülkede salgının başlangıcından bu yana 24 saatte en yüksek vaka ve ölü sayısı kaydedildi.

Salgından iyileşenlerin sayısı da 56 bin 169'a yükseldi.

Peru'da ilk Kovid-19 vakası 6 Mart'ta, virüse bağlı ilk ölüm ise 20 Mart'ta görülmüştü.

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