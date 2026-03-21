Peru’da sel ve heyelan hasarı: Yollar kapandı, ulaşım durdu
Peru’nun Huanuco bölgesindeki Ambo eyaletinde etkili olan yoğun yağışlar, sel ve heyelanlara yol açarak yolları kapattı, ulaşımı aksattı ve yerleşim alanlarında ciddi hasara neden oldu.
Peru’nun Huanuco bölgesine bağlı Ambo eyaletinde etkili olan yoğun yağışların ardından meydana gelen sel ve heyelanlar nedeniyle Central Highway’in bazı kesimleri toprakla kaplanarak Huanuco ile Lima arasındaki ulaşım aksadı.
Rogron deresinin taşması sonucu oluşan sel suları yerleşim alanlarını, tarım arazilerini ve altyapıyı etkilerken, güçlü su akışı arazide erozyona yol açarak kaya ve sedimentleri sürükledi.
Bölgede yerleşim yerleri, köprüler, hayvan kafesleri ve ahırlar da zarar görürken, yetkililer yeni heyelan riskine karşı durumu yakından takip ediyor.