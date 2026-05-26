Belçika’da yürek yakan kaza! Tren okul servisine çarptı! Ölü ve yaralılar var
Belçika’nın Buggenhout bölgesinde bir trenin okul servisine çarpması sonucu çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı bildirildi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda acil müdahale ekibi sevk edildi.
Belçika İçişleri Bakanı Bernard Quintin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kazaya ilişkin büyük üzüntü duyduğunu belirtti.
Quintin, "Buggenhout'ta bir okul servisinin tren tarafından vurulduğu trajik kazayı büyük bir üzüntüyle öğrendim. Düşüncelerim kurbanlar ve yakınlarıyla birlikte. Yaralılara güç diliyorum" ifadelerini kullandı.
Yetkililer, kazada birden fazla kişinin hayatını kaybetmiş veya yaralanmış olabileceğini belirtirken, olayın bilançosuna ilişkin resmi açıklamanın beklendiği aktarıldı. Kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
