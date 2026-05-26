Suudi Arabistan'da 8 Türk vatandaşı gözaltına alındı!
Suudi Arabistan Hac Güvenlik Kuvvetleri, hac düzenlemeleri ve talimatlarını ihlal ettikleri gerekçesiyle Türk vatandaşı 8 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Yetkililer, söz konusu kişilerin hac izni almadan Mekke’ye giriş yapmaya ve kentte kalmaya çalıştıklarının tespit edildiğini belirtti.
Açıklamada, şüphelilerin durdurulduğu ve haklarında gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı ifade edildi.
Öte yandan Suudi Arabistan basınında yer alan haberlerde "kaçak hac" tertiplediği belirtilen Suudi Arabistan vatandaşı kişilerin de düzenlenen operasyonlarda gözaltına alındığı belirtildi.
Suudi Arabistan Kamu Güvenliği Müdürlüğü, vatandaşlar ve ülkede yaşayan yabancılara hac düzenlemelerine uyma çağrısında bulundu. Yetkililer ayrıca, yayınladıkları telefon numaraları üzerinde ihlallerin kendilerine ihbar edilmesini istedi.
