Gabriel Sara transferinde kritik gelişme! Aston Villa harekete geçti
Galatasaray’ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara, menajeri aracılığıyla Aston Villa’ya onay verirken; sarı-kırmızılı yönetim bu transfer için tarihi bir bonservis bedeli belirledi.
Trendyol Süper Lig'de üst üste 4. kez şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da Gabriel Sara'nın geleceği ile ilgili iddialar sürüyor. Brezilya basınında yer alan habere göre, uzun süredir Aston Villa'nın radarında olan Sara, menajeri vasıtasıyla yapılan görüşmelerde İngiliz ekibine transferine yeşil ışık yaktı. Sarı-kırmızılılar ise bu transferden 35-40 milyon euro bekliyor.
Galatasaray forması giyen Gabriel Sara, Aston Villa'ya transferine sıcak bakıyor.
Brezilya basınında yer alan habere göre, uzun süredir Aston Villa'nın radarında olan Sara, menajeri vasıtasıyla yapılan görüşmelerde İngiliz ekibine transferine yeşil ışık yaktı.
Aston Villa'ya transferine yeşil ışık yakan Brezilyalı orta saha oyuncusu, İngiliz ekibiyle Galatasaray arasında yapılacak görüşmeleri bekliyor.
GALATASARAY, 35-40 MİLYON EURO BEKLİYOR Galatasaray bu transferden 35-40 milyon euro bekliyor. Ancak İngiliz kulübünün henüz bu seviyelerde bir teklif sunmadığı bildirildi.
PERFORMANSI Galatasaray'da geride kalan sezonda 42 resmi maça çıkan Gabriel Sara bu karşılaşmalarda 6 gol ve 5 asistlik skor katkısı sağladı. Güncel piyasa değeri 27 milyon euro olarak gösterilen Gabriel Sara'nın, Galatasaray ile mevcut sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
