Gabriel Sara transferinde kritik gelişme! Aston Villa harekete geçti

Trendyol Süper Lig'de üst üste 4. kez şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da Gabriel Sara'nın geleceği ile ilgili iddialar sürüyor. Brezilya basınında yer alan habere göre, uzun süredir Aston Villa'nın radarında olan Sara, menajeri vasıtasıyla yapılan görüşmelerde İngiliz ekibine transferine yeşil ışık yaktı. Sarı-kırmızılılar ise bu transferden 35-40 milyon euro bekliyor.