  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran'a 12 milyar dolar teklif edildi iddiası! Katar'dan jet açıklama Ateşkes yalan oldu! Katil sürüsü 70'ten fazla hedefi vurdu! ABD gemilere saldırdı! Hayatını kaybedenler var Trump'tan İran açıklaması! Uranyum sözleri dikkat çekti İran geri adım atmıyor! Gözler Trump'a çevrildi Lübnan'a hava saldırıları! Can kayıpları yükseldi İran'da 2 bölgede patlama sesleri duyuldu Siyonist Netanyahu'dan ateşkes kalleşliği! Lübnan'da göç dalgası yeniden başladı! Yüzde 90 görme kaybı yaşadı! Aracında uyudu, hayatı değişti Halkçı maskesi takan Özgür Özel'den sokak tiyatrosu! Genel merkezden kovulunca "Meydanlarda bayramlaşacağız" yalanına sarıldı!
Yaşam Esenler Otogarı’nda feci iş kazası! Senegalli tamirci otobüsün altında kalarak can verdi
Yaşam

Esenler Otogarı’nda feci iş kazası! Senegalli tamirci otobüsün altında kalarak can verdi

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İstanbul Esenler Otogarı’nda arızalanan yolcu otobüsünü tamir eden Senegalli oto elektrik ustası Seringue Fallou Gueye, aracın altında kalarak hayatını kaybetti.

İstanbul Esenler Otogarı’nda çalışan Senegalli oto elektrik tamircisi Seringue Fallou Gueye, arızalanan yolcu otobüsünü tamir ettiği sırada yaşanan iş kazasında hayatını kaybetti.

 

Olay 20 Mayıs’ta yaşandı

Olay, 20 Mayıs Çarşamba günü 19.15 sıralarında Esenler Otogarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, otogardan hareket eden bir yolcu otobüsünün şoförü, yol üstünde aracını park edip durdu. Aracın çalışmaması üzerine otobüs şoförü, araçta yaşanan elektrik arızası nedeniyle seyyar olarak çalışan oto elektrik tamircisi Senegal uyruklu Seringue Fallou Gueye'yi çağırdı. Aracın yol üstünde kalması nedeniyle Gueye otobüsün altına girmek zorunda kaldı. Gueye, otobüsün altına herhangi bir takoz desteklemesi yapmadan sadece kriko yardımıyla kaldırıp girditen sonra tamir etmeye başladı. Kısa süre sonra Gueye çalışmaya devam ederken henüz belirlenemeyen bir nedenle otobüs düştü. Seringue Fallou Gueye'nin otobüsün altında sıkıştığını görenler yardıma koştu. Çevredekiler hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ekipler gelmeden çevredeki vatandaşlar kriko yardımıyla Gueye'yi sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Gueye, sabah saat 05.00 sıralarında yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

 

Dakar’da defnedilecek

İş kazasında hayatını kaybeden Seringue Fallou Gueye'nin cenazesi arkadaşları tarafından teslim alındı. Oto elektrik tamircisi Gueye'nin cenazesinin ülkesi Senagal Dakar'da defnedileceği öğrenildi.

Arkadaşının otobüsü tamir ettiği sırada altında kaldığını belirten Karim Diop, "Olay geçen Çarşamba günü akşam saat 19.00'da oldu. Arkadaşım Esenler Otogarı'nda otobüs tamircisiydi. Otobüsü tamir ederken altında kaldı. Sonra bize haber verdiler. Yaralı bir şekilde hastaneye kaldırıldı. Arkadaşım sabah saat 05.00'da hastanede hayatını kaybetti" dedi.

 

“Cenazeyi götürmek için 4 bin dolar lazım”

Otobüs firmasının yardım etmediğini belirten arkadaşı Diop, "Bize yardım edilmesini istiyorum. Otobüs firması yardım etmedi, sormadı. Bu bir iş kazası. Bize yardım edilmedi. Bize yardım edin. Cenazeyi götürmek için 4 bin dolar lazım. Arkadaşımın Senegal'de 4 çocuğu vardı. Onlarda zor durumdalar. Arkadaşları olarak üzgünüz. Devletten yardım istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Yozgat'ta feci kaza! Takla atan otomobil hurdaya döndü: 4 yaralı!
Yozgat'ta feci kaza! Takla atan otomobil hurdaya döndü: 4 yaralı!

Yerel

Yozgat'ta feci kaza! Takla atan otomobil hurdaya döndü: 4 yaralı!

Niğde-Kayseri yolunda can pazarı: Korkunç kazada 2 kişi öldü
Niğde-Kayseri yolunda can pazarı: Korkunç kazada 2 kişi öldü

Aktüel

Niğde-Kayseri yolunda can pazarı: Korkunç kazada 2 kişi öldü

Bayram yolunda katliam gibi kaza: Kamyon devrildi! 15 ölü
Bayram yolunda katliam gibi kaza: Kamyon devrildi! 15 ölü

Dünya

Bayram yolunda katliam gibi kaza: Kamyon devrildi! 15 ölü

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23