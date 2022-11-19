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Dünya Peru'da akıl almaz kaza! Uçak itfaiye aracına çarptı
Dünya

Peru'da akıl almaz kaza! Uçak itfaiye aracına çarptı

Peru'nun başkenti Lima'da kalkışa hazırlanan bir uçak, piste giren ambulansa çarptı. Olayda iki kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-11-19 11:22:00 -
Peru'da akıl almaz kaza! Uçak itfaiye aracına çarptı

Peru'nun Başkenti Lima'da bulunan havalimanında bir kaza yaşandı. Lima-Juliaca kenti arasında sefer yapacak olan Latam Airlines'a ait Airbus uçağı kalkışa hazırlanırken piste giren itfaiye aracına çarptı. Uçağın sağ kanadının araca çarptığı belirtildi. Olay sırasında yangın çıktı ve kısa sürede olaya müdahale edildi. İtfaiye aracında bulunan iki kişi yaşamını yitirirken bir kişi yaralandı. Uçakta bulunan 102 yolcu ve 6 mürettebat ise yara almadan tahliye edildi.

Yaşanan bu gelişmenin ardından Jorge Chavez Uluslararası Havalimanı'nda tüm uçuşlar askıya alındı.

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