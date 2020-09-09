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Aktüel Peru, Kolombiya ve Ekvador'da Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor
Aktüel

Peru, Kolombiya ve Ekvador'da Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

Yeniakit Publisher
2020-09-09 15:34:11 -
Peru, Kolombiya ve Ekvador'da Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Peru'da 30 bin 123'e, Kolombiya'da 21 bin 817'ye, Ekvador'da 10 bin 627'ye yükseldi.

Peru Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 147 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede virüs kaynaklı can kaybı 30 bin 123'e çıktı.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 4 bin 615 artışla 696 bin 190'a, iyileşenlerin sayısı da 529 bin 751'e ulaştı.

Kolombiya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 202 kişi hayatını kaybetti ve virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 21 bin 817'ye yükseldi.

Vaka sayısının 7 bin 665 artarak, 679 bin 513'e çıktığı ülkede, iyileşenlerin sayısı 12 bin 183 artışla 541 bin 462 oldu.

Ekvador basınında çıkan haberlere göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 51 artarak 10 bin 627'ye, vaka sayısı ise 665 artışla 110 bin 757'ye ulaştı.

Ülkede, Kovid-19 tespit edilmesinin ardından sağlığına kavuşanların sayısı 91 bin 242 olarak kayda geçti.

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