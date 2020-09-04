Peru, Kolombiya ve Ekvador'da Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Peru'da 29 bin 405'e, Kolombiya'da 20 bin 618'e, Ekvador'da 6 bin 648'e yükseldi.



Peru Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 146 kişi yaşamını yitirdi. Böylece ülkede virüs kaynaklı can kaybı 29 bin 405'e çıktı.



Ülkede vaka sayısı 13 bin 16 artışla 670 bin 145'e, iyileşenlerin sayısı 489 bin 886'ya ulaştı.



Kolombiya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs nedeniyle son 24 saatte 270 kişi hayatını kaybetti.



Ülkede Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 20 bin 618'e yükseldi.



Vaka sayısının 8 bin 235 artarak 641 bin 574'e çıktığı ülkede, iyileşenlerin sayısı 9 bin 583 artışla 489 bin 151 oldu.



Ekvador basınında çıkan habere göre, son 24 saatte Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 artarak 6 bin 648'e, vaka sayısı ise 903 artarak 116 bin 360'a ulaştı.





