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Aktüel Peru, Kolombiya ve Ekvador'da Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor
Aktüel

Peru, Kolombiya ve Ekvador'da Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

Yeniakit Publisher
2020-09-03 21:04:53 -
Peru, Kolombiya ve Ekvador'da Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Peru'da 29 bin 259'a, Kolombiya'da 20 bin 348'e, Ekvador'da 6 bin 619'a yükseldi.

Peru Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 191 kişi yaşamını yitirdi. Böylece ülkede virüs kaynaklı can kaybı 29 bin 259'a çıktı.

Ülkede vaka sayısı 6 bin 308 artışla 657 bin 129'a, iyileşenlerin sayısı 480 bin 177'ye ulaştı.

Kolombiya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs nedeniyle son 24 saatte 296 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 20 bin 348'e yükseldi.

Vaka sayısının 9 bin 270 artarak 633 bin 339'a çıktığı ülkede, iyileşenlerin sayısı 10 bin 11 artışla 479 bin 568 oldu.

Ekvador basınında çıkan habere göre, son 24 saatte Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 48 artarak 6 bin 619'a, vaka sayısı ise 1148 artarak 115 bin 457'ye ulaştı.

Sağlığına kavuşanların sayısı da 86 bin 252 olarak kayda geçti.

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