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Aktüel Peru, Kolombiya ve Ekvador'da Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor
Aktüel

Peru, Kolombiya ve Ekvador'da Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

Yeniakit Publisher
2020-08-24 18:25:56 -
Peru, Kolombiya ve Ekvador'da Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı Peru'da 27 bin 663'e, Kolombiya'da 17 bin 316'ya, Ekvador'da 6 bin 310'a yükseldi.

Peru Sağlık Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 210 kişi yaşamını yitirdi. Böylece ülkede virüs kaynaklı can kaybı 27 bin 663'e çıktı.

Vaka sayısı 9 bin 90 artışla 594 bin 326'ya, iyileşenlerin sayısı da 399 bin 357'ye ulaştı.

Kolombiya Sağlık Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada ise ülkede virüs nedeniyle son 24 saatte 348 kişi hayatını kaybetti. Ülkede Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 17 bin 316'ya yükseldi.

Vaka sayısının 8 bin 44 artarak 541 bin 147'ye çıktığı ülkede, iyileşenlerin sayısı 14 bin 238 artışla 374 bin 30 oldu.

Ekvador basınında da çıkan haberlere göre, son 24 saatte Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 33 artarak 6 bin 310'a, vaka sayısı ise 680 artarak 107 bin 769'a yükseldi.

Salgından iyileşenlerin sayısı ise 94 bin 816 olarak kayıtlara geçti.


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