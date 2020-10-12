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Eğitim Personel MEB
Eğitim

Personel MEB

Personel MEB giriş, Personel MEB atama sonuçları, Personel MEB yer değiştirme sonuçları, Personel MEB Özür Grubu Atama Sonuçları, Personel MEB Asker Öğretmen Atama sonuçlarına ilişkin ayrıntılar...

Yeniakit Publisher
2020-10-12 20:44:00 -
Personel MEB

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev alan personellerin bilgilendirme ve işlem yürütme sitesi olan resmi site https://personel.meb.gov.tr dir. MEB personelleri bu site aracılığıyla ‘Öğretmen Atama Sonuçları’ ‘Hizmet içi Egotism Planı’, ‘Cimer Başvurusu’, ‘MEB engelli personel işlemleri’ MEB personel disiplin işlemleri’, ‘Personel Mevzuatı’, ‘Yer değiştirme sonuçları’, Özür grubu atama sonuçları’, ‘Asker öğretmen görevlendirmeleri’, ‘MEB personeli özlük hakları’ gibi çok çeşitli konularda hizmet alabilmektedir.

Personel MEB atama sonuçları

İl dışı atama sonuçları MEB tarafından açıklanmaktadır. MEB personelleri MEB personel atama sonuçlarını, Özür Grubu atamaları, Asker öğretmen atamaları, yer değiştirme sonuçlarını yıl içerisinde takip etmektedir.

MEB personel atama sonuçları için tıklayın

Personel MEB il dışı atama sonuçları nasıl öğrenilir?

Sonuçlarla ilgili duyuru “personel.meb.gov.tr” adresinden ve MEB’in resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılacak.

MEBBİS giriş için tıklayın

CİMER başvurusu

Kişiler TC. Cumhurbaşkanlığı'na istek ve şikayetlerini CİMER aracılığı ile iletebilmektedir.

CİMER başvurusu için tıklayın

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