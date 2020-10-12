Personel MEB
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Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev alan personellerin bilgilendirme ve işlem yürütme sitesi olan resmi site https://personel.meb.gov.tr dir. MEB personelleri bu site aracılığıyla ‘Öğretmen Atama Sonuçları’ ‘Hizmet içi Egotism Planı’, ‘Cimer Başvurusu’, ‘MEB engelli personel işlemleri’ MEB personel disiplin işlemleri’, ‘Personel Mevzuatı’, ‘Yer değiştirme sonuçları’, Özür grubu atama sonuçları’, ‘Asker öğretmen görevlendirmeleri’, ‘MEB personeli özlük hakları’ gibi çok çeşitli konularda hizmet alabilmektedir.
Personel MEB atama sonuçları
İl dışı atama sonuçları MEB tarafından açıklanmaktadır. MEB personelleri MEB personel atama sonuçlarını, Özür Grubu atamaları, Asker öğretmen atamaları, yer değiştirme sonuçlarını yıl içerisinde takip etmektedir.
MEB personel atama sonuçları için tıklayın
Personel MEB il dışı atama sonuçları nasıl öğrenilir?
Sonuçlarla ilgili duyuru “personel.meb.gov.tr” adresinden ve MEB’in resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılacak.
MEBBİS giriş için tıklayın
CİMER başvurusu
Kişiler TC. Cumhurbaşkanlığı'na istek ve şikayetlerini CİMER aracılığı ile iletebilmektedir.
CİMER başvurusu için tıklayın