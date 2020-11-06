Person alımları iş ilanı! Kamu iş başvurusu

Kamu kurum ve kuruluşları KPSS şartı ile personel alımına devam ediyor. KPSS lisans sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra KPSS’ye girenler kamu alım ilanlarını araştırıyor. Kamu personel alımlarına bakıldığında çok sayıda kamu kurumu hem Resmi Gazete, hem Basın İlan Kurumu hem de Aile, Çalışma Bakanlığı kamu personel alım ilanları üzerinden alımlarını gerçekleştiriyor. Kamu alımı yapacak kurumlar arasında RTÜK de var. RTÜK bir çok bölümde personel alımı yapıyor.

Kamu personel alım ilanları

RTÜK Başkanı İbrahim Uslu, açıklamasında, "Kamu Yönetimi, iktisat, maliye, uluslararası ilişkiler, psikoloji, sosyoloji, ilahiyat, iletişim, Türk dili edebiyatı ve mühendisliklerin içinde olduğu birçok bölümden 30 uzman yardımcısı arkadaşımızı RTÜK ailesine davet ediyoruz. Resmî ilanımız haftaya arkadaşlar. Bu arada KPSS asgari 70, YDS 60 olması gerekiyor maksimum yaş sınırı da 35. İşletme ve maliye de var bölümler arasında" açıklaması yaparak RTÜK’e personel alımının müjdesini verdi. RTÜK alımlarının haftaya başlayacağı öğrenildi.

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