Perişan oldular: Tekirdağ’da gökten çamur yağdı!

Tekirdağ’da sabah saatlerinden itibaren çamur yağışı etkili oldu. Hayatı olumsuz etkileyen hava durumu nedeniyle her yer çamur oldu. Gökyüzünden yağan çamur sebebiyle araçların üzeri adeta çamurla kaplandı. Araçların çamurla kaplandığını fark eden vatandaşların kimileri kendi imkanlarıyla araçlarını temizlerken kimi vatandaşlar ise oto yıkamacıların yolunu tuttu.

'İmtihan'

Çamur yağmuru hakkında konuşan bir vatandaş, “Diyecek bir şey yok, işimize bakacağız. Böyle yağış olmaz. Araçlarımız çok kirlenmiş. Eskiden kar yağardı; ekin olurdu, buğday olurdu. Şimdi bu pisliği ne temizler, yağmurun seli temizler. Tabii ki yağmur yağmayacak, sele dönüşecek. Bu da Allah’ın bir imtihanı” dedi.