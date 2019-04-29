Perinçek'ten Türkiye ittifakı çıkışı: ABD istemiyor

Vatan Partisi (VP) lideri Doğu Perinçek, dünkü yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Türkiye İttifakı' söylemine değindi. Perinçek, Türkiye İttifakı'nın içinde Vatan Partisi'nin de olması gerektiğini belirterek "ABD, MHP ve Vatan Partisi'nin olduğu bir ittifak istemiyor" ifadelerine yer verdi.

Vatan Partisi (VP) Genel Başkanı Doğu Perinçek, Aydınlık gazetesinde dün yayınlanan 'MHP niçin hedef alınıyor' başlıklı yazısında, ilk olarak cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından öne sürülen 'Türkiye İttifakı' tartışmalarına değindi.

Perinçek, yazısında ABD'nin Türkiye'de içerisinde MHP ile Vatan Partisi'nin olduğu bir ittifakı istemediğini iddia etti. "ABD, içinde MHP’nin ve VATAN Partisi’nin bulunduğu bir hükümet istemiyor" diyen Perinçek, 'MHP'yi dışlayan hükümet tasarımının' Türkiye'nin zararına olacağını belirtti.