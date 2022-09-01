Perinçek’ten Peygamber Efendimize saygısızlık

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Vatan Partisi’nin bulunduğu nokta ile Peygamber Efendimiz’in dönemini mukayese etme cüretinde bulunan Perinçek, şu sözleri sarfetti: “Hz. Muhammed Mekke’de tebliğde bulunduğunda kaç kişi ona biat etti? Hz.Muhammed 1 yılda ancak 40 kişiyi buldu, hiç olmazsa biz 40 bin kişiyi bulduk. Hz. Muhammed’den çok ileri bir noktadayız. Atatürk Samsun’a giderken kaç kişiyle gitti? Tarihin zafer vadettiği kuvvet kadar büyük bir kuvvet yoktur.” Perinçek bu açıklamasından sonra kahkaha attı ve çevresinde bulunanlar alkış tuttu.

Tepki ve şuç duyurusu

Milyarlarca Müslümanın önderi Hz. Muhammed ile kendisini mukayese etme saygısızlığında bulunan Perinçek’in küstah ifadelerine kamuoyundan tepki yağarken, suç duyuruları da peşi sıra geldi. Konuşmayı yargıya taşıyan Tarihçi Yazar Hasret Yıldırım, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunduğu dilekçesinde, “İslam dinine mensup ve Peygamberine aşık bir Müslüman olarak; şahsımı da kapsar şekilde yapılan bu hakaretler nedeniyle, ilgili Doğu Perinçek’ten davacı ve şikayetçiyim” dedi.