Perinçek'ten olay iddia! "HDP'ye saldırıyı Biden yaptı" dedi ve sebebini açıkladı

Haber Global televizyonunda 'Müzakere' programına konuk olan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İzmir'de HDP il binasına yaşanan provokatif saldırı hakkında da konuşan Perinçek, "Bir vatandaşımız ve insanımız katledildi. Bunun üzüntüsünü paylaşıyoruz" diyerek saldırıda yaşamını yitiren Deniz Poyraz'ın ailesine başsağlığı diledi.

Olayın Hrant Dink suikasti ile benzer yanlarına dikkat çeken Vatan Partisi Genel Başkanı, yaşanan olayların amacının HDP'yi mazlumlaştırmak ve Türkiye'de kaos yaratmak olduğunu vurguladı.

Perinçek şöyle konuştu:

"Bu HDP’yi kurtarma suikastidir. Biden planı içinde olan HDP’yi kurtarma operasyonudur. Neresinden bakarsanız RAND raporunun o senaryonun her tarafına oturuyor. Bireysel bir suikast olmadığı kesin. Bu senaryoya kanmak bizi aldatır. HDP’yi mazlumlaştırmaya , Türkiye’yi kaosa sürüklemek ve kitleler arasında kaos yaratmaya çalışıyorlar. Bu suikastin amacı “Katil devlet” sloganı için. Türkiye’yi hedefe koyan ve onun otoritesini sarsmaya çalışan bir suikast bu. Bu suikast “katil devlet” densin diye yapılmıştır. Kim ilan ediyor bunu? Biden ilan ediyor. Neden? Türkiye devleti ABD’nin elinden çıktığı için."

HDP İzmir İl Başkanlığı'na yönelik saldırının erken seçim senaryosuyla da örtüştüğüne işaret eden Doğu Perinçek, "HDP saldırısı erken seçim senaryosuyla örtüşüyor. 'İktidar ve devlet vatandaşın canını koruyamıyor' algısı yaratmak isteniyor. Eski gladyo şefi 'suikastler olacak' dedi. Erken seçim isteyen ABD." diye konuştu.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin, Balyoz Planı davasında, Çetin Doğan, İhsan Balabanlı, Behzat Balta, Mehmet Kaya Varol, Metin Yavuz Yalçın, Erdal Akyazan ve Emin Küçükkılıç'a verilen beraat kararını bozmasına ilişkin "HDP saldırısıyla birlikte ele almak lazım. O niçin yapıldıysa bu da onun için yapıldı. Erken seçim senaryosunun adımı. Yargıçları uyarıyorum alet olmasınlar" şeklinde değerlendirdi.