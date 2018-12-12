Perinçek'ten Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon açıklaması

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, partisinin İstanbul İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin vatanını ve doğal kaynaklarını koruma sorunuyla karşı karşıya olduğunu söyledi.

“Silah ancak silahla caydırılabilir”

Türkiye'nin öz güçlerine güvenmesi gerektiğini ve bu konuda atılan adımları olumlu karşıladıklarını belirten Perinçek, “En son atılan adım da hayati önemde. KKTC'de Türkiye Deniz Kuvvetleri bir deniz üssü kurmaktadır. Bu bir meydan okumadır, çok doğrudur. Silah ancak silahla caydırılabilir.” diye konuştu.

“Bu konudaki çalışmaları da yerinde buluyoruz”

Perinçek, Türkiye'nin silahla caydırma politikasını bu tavırla gündeme getirdiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

“TSK'nın Kıbrıs'taki kararlılığı aynı zamanda bütün dünyaya ilan edilmektedir. TSK'nın, donanmamızın yapmış olduğu tatbikatlar da son derece yerinde ve isabetlidir. Aynı zamanda Ege ve Akdeniz'deki doğal kaynaklarımızı korumaya yönelik araştırmalar ve bu konudaki çalışmaları da yerinde buluyoruz. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de petrol, doğal gaz aramaları konusunda kararlılığı devam ettirmeli hatta daha kuvvetli düzeye çıkarmak durumundadır.”

Fırat’ın doğusuna yönelik operasyona tam destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fırat'ın doğusuna yönelik operasyonun birkaç gün içinde başlayacağını ilan ettiğini belirten Perinçek, şunları kaydetti:

“Fırat'ın doğusunda operasyon birkaç gün içinde yapılacak. Bu Türkiye'nin vatan bütünlüğü bakımından son derece önemlidir. Bu kararı olumlu buluyorum, çok doğru bir karar. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bahtı açık olsun. Başarılar, zaferler diliyoruz. TSK'nin Fırat'ın doğusuna yönelik harekatta aslanlar gibi mücadele edeceğini, PKK'yı oradan temizleyeceğini DAEŞ'i oradan temizleyeceğini, Amerika'ya İsrail'e gözdağı vereceğini biliyoruz, bundan eminiz. Burada Türkiyemizi büyük zaferler beklemektedir. Ama bu olayın Doğu Akdeniz'de çok ciddi bağlantısı olduğunu da saptamak zorundayız. Çünkü Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de karşılaştığı tehditler Fırat'ın doğusundaki harekatla doğrudan bağlantılıdır.”