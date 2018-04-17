Perinçek'ten erken seçim açıklaması: Mümkün değil

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim açıklamasıyla ilgili olarak, "Bahçeli'nin belirlediği tarihte seçimlerin olması, hukuki şartlar nedeniyle o kadar kolay gözükmüyor" dedi.



Vatan Partisi Genel Başkan Doğu Perinçek, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin erken seçim açıklaması ile ilgili olarak yazılı bir açıklama yaptı. Partisinin seçimlere hazır olduğunu söyleyen Perinçek, hükümetin ve MHP'nin zor durumda olduğunu belirti.