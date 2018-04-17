Perinçek'ten erken seçim açıklaması: Mümkün değil
Devlet Bahçeli'nin çıkışıyla gündeme bomba gibi düşen erkem seçim tartışmalarına Vatan Partisi'de katıldı.Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, bu tarihte seçime giidlmesinin mümkün olmadığını söyledi.17 Nisan 2018 Salı 14:38
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim açıklamasıyla ilgili olarak, "Bahçeli'nin belirlediği tarihte seçimlerin olması, hukuki şartlar nedeniyle o kadar kolay gözükmüyor" dedi.
Vatan Partisi Genel Başkan Doğu Perinçek, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin erken seçim açıklaması ile ilgili olarak yazılı bir açıklama yaptı. Partisinin seçimlere hazır olduğunu söyleyen Perinçek, hükümetin ve MHP'nin zor durumda olduğunu belirti.
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