Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Perinçek'ten erken seçim açıklaması: Mümkün değil

Devlet Bahçeli'nin çıkışıyla gündeme bomba gibi düşen erkem seçim tartışmalarına Vatan Partisi'de katıldı.Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, bu tarihte seçime giidlmesinin mümkün olmadığını söyledi.

17 Nisan 2018 Salı 14:38
Perinçek'ten erken seçim açıklaması: Mümkün değil

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim açıklamasıyla ilgili olarak, "Bahçeli'nin belirlediği tarihte seçimlerin olması, hukuki şartlar nedeniyle o kadar kolay gözükmüyor" dedi.

Vatan Partisi Genel Başkan Doğu Perinçek, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin erken seçim açıklaması ile ilgili olarak yazılı bir açıklama yaptı. Partisinin seçimlere hazır olduğunu söyleyen Perinçek, hükümetin ve MHP'nin zor durumda olduğunu belirti.

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 14:38
  1. Doğu Perinçek
  2. erken seçim tarihi
  3. Vatan Partisi

YORUM YAZ

  • cem albaykancem albaykan4 sa önce
    Perinçek başkan olursa , yaşanacakları hayal edebiliyor musun
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Kontrolden çıkan otobüs eve girdi
  1. Kontrolden çıkan otobüs eve girdi
  2. Pentagon: YPG'ye desteğe devam ediyoruz
  3. Bursaspor'da kongre tarihi açıklandı
  4. İkiye bölünen otomobilden sağ çıktılar
  5. Hakkari'de park halindeki araç..
  6. Salih Uçan'ın forma giydiği Sion'a..
  7. Devlet 200 bin kişiyi uzlaştırdı
  8. DEAŞ şüphelisi 3 Iraklı sınır dışı..
  9. Borsa günü düşüşle bitirdi
  10. Türk futbolunun efsane takımı yorgun..
  11. Borç gırtlağı aştı! Fırtına'dan "maddi..
  12. Avrupa Birliği'nden Arnavutluk ve..
  13. Boş TIR'ın içine gizlemişler! Servet..
  14. Trabzonspor'dan maddi destek mesajı
  15. Twitter'da erişim sorunu (Twitter..
  16. Kosova Meclisi'nden 'MİT' araştırması!
  17. TSK açıkladı: 10 terörist etkisiz hale..
  18. Korkunç rakam! Türkiye'de her gün..
  19. AB Bakanı Çelik'ten AB liderlerine..
  20. Malatya "Kartal" avına çıkacak
'Mehmet Öz ABD'de Fetullah Gülen'i...'
'Mehmet Öz ABD'de Fetullah Gülen'i...'
Türk futboluna "Burak Yılmaz" bombası düştü!
Türk futboluna "Burak Yılmaz" bombası düştü!
İlk kez açıkladı! İşte Esed'in ailesinin kaçtığı ülke
İlk kez açıkladı! İşte Esed'in ailesinin kaçtığı ülke
Bu bir işgal! Tam 54 bin asker yığdılar!
Bu bir işgal! Tam 54 bin asker yığdılar!
Murat Bardakçı'dan bomba Deizm yorumu: Ehl-i Sünnet'le bu kadar oynanmasına izin verirseniz...
Murat Bardakçı'dan bomba Deizm yorumu: Ehl-i Sünnet'le bu kadar oynanmasına izin verirseniz...

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Ulan sahtekâr! Sizin işiniz darbecilerle kol kola girip...
Ulan sahtekâr! Sizin işiniz darbecilerle kol kola girip...
Türkiye'den tarihi hamle! Bundan sonra bor madeni...
Türkiye'den tarihi hamle! Bundan sonra bor madeni...