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Gündem Perinçek’in kanalında şaşırtan Cübbeli Ahmet Hoca sözleri: Etrafında çok dolaştılar ama…
Gündem

Perinçek’in kanalında şaşırtan Cübbeli Ahmet Hoca sözleri: Etrafında çok dolaştılar ama…

Doğu Perinçek'in sahibi olduğu Ulusal Kanal'da Prof. Dr. Emin Gürses Cübbeli Ahmet Hoca hakkında yaptığı açıklamada, İstanbul'un Fatih ilçesinde patrikhanenin her yeri satın almak istediğini ama Cübbeli Ahmet Hoca'nın buna izin vermediğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-10-28 23:41:00 - 2020-10-28 23:43:54

Prof. Dr. Emin Gürses Ulusal Kanal'da Cübbeli Ahmet Hoca hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Gürses İstanbul'un Fatih ilçesinde birçok yerin değerinin 10 katı daha fazla bir parayla patrikhane tarafından satın alınmak istendiğini ancak Cübbeli Ahmet Hoca'nın buna geçit vermediğini belirtti.

Gürses'in açıklamaları şöyle:

Her zaman söylüyoruz. 52'de teslim olmuşuz. Cübbeli milli adam, Cübbeli'ye çok gittiler, etrafında dolaştılar. Cübbeli malını mülkünü patriğe satan kafirdir dedi. Onmilyonlarca dolar para geldi. Fatih ve Balat bölgesini satın almak için bunların amaçları başkaydı. Fatih'i seviyorlar tabi onlara anahtar vermiş diye sonra Emin Gürses sur içine girerken pasaport göster diyeceklerdi. Cübbeli'nin bunu engellemek için önemli işleri oldu. Allah razı olsun şimdi onu tehdit ediyorlarmış.

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