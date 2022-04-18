Perinçek’in başörtü düşmanlığı hortladı! Yasakçı o isme desteğini açıkladı!

Doğu Perinçek’in başörtüsü düşmanlığı yeniden hortladı.

“Bugün Fransa cephesindeyiz”

“Fransa seçimlerinde biz de varız” diyen Doğu Perinçek, şunları söyledi:

“Yükselen uygarlık Avrasya bugün Fransa’da da gündemdedir. Fransa’daki seçimleri biz kendi seçimlerimiz gibi görüyoruz. Vatan Partisi olarak en önemli özelliğimiz kurultayları mücadele cephesinde yapmaktır. Bugün Fransa cephesindeyiz. O seçimlerde biz de varız. Çünkü Fransa’da çürüyen Atlantik sistemiyle Avrasya savaşıyor. Fransa’da bütün dünya savaşıyor. Macaristan, Sırbistan, Kazakistan, Pakistan, Afganistan, Suriye vs. buralarda da bütün dünya vardı. Rusya’nın NATO kışkırtmalarını püskürten harekâtında yine herkes var.”

Mazlumlar yararına dengeler değişecekmiş!

Aşırı sağcı Fransa Cumhurbaşkanı Adayı Marine Le Pen’e destek verdiklerini ilan eden Doğu Perinçek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Fransa’da Avrasyacı Marine Le Pen NATO’dan çıkacağını ilan etti. ‘Kırımı Rus toprağı olarak göreceğiz’ dedi. ‘Filistin’i tanıyacağız’ dedi. Öyleyse biz o cephedeyiz. Marine Le Pen’den tarafız. Fransa’da on binlerce Afrika kökenli, Arap ve Türk vatandaş olarak var. O nedenle de biz orada varız. Türkiye düşmanı Macron yenildiği zaman ABD yenilecek. Le Pen kazandığı zaman bütün dünya dengeleri mazlumlar yararına değişecek.”

"Başörtüsü sokakta yasaklanmalı" demişti

Cumhurbaşkanı olduğu takdirde İslamcı ideolojiye savaş açacağını ifade eden Le Pen, "Başötüsü İslamcıların dayatmasıdır. Başörtüsünü üniforma gibi kullanıyorlar. Fransa'da tüm kadınlar özgür yaşamalı. Başörtüsünün sokakta yasaklanması elzemdir. Totaliter İslamcı ideolojiye savaş açacağım. Bu konuda yasa tasarımız zaten hazırdı, okuyabilirsiniz" diye konuşmuştu.

İşte Perinçek’in başörtüsüne ilişkin arşiv kayıtları!

Vatan Partisi Doğu Perinçek’in başörtüsüne yönelik söylediği arşiv kayıtları da yeniden gündeme geldi. Perinçek, başörtüsüne yönelik şu sözleri dile getirmişti:

“Tarihimize bakalım, ne köyde ne sarayda türban yok. Yemeni, başörtüsü, ferace, çarşaf, eşarp, peçe vardır. Sümer ve Asur mabetlerinde, Katolik rahibelerin başlarında türban vardır. Türban bir rahibe örtüsüdür” dedi. Perinçek, türbanın aynı zamanda bir sosyete örtüsü olduğunu belirterek, “Türbanla çapa yapılmaz, yemek pişirilmez, hemşirelik, ebelik yapılmaz. Türban çalışan, iş yapan kadının örtüsü değil, sosyetenin örtüsüdür” dedi.