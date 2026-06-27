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Gündem Feodalizm Avrupa'ya geri döndü! Kıdemsizlere fırın kıdemlilere yayla
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Feodalizm Avrupa'ya geri döndü! Kıdemsizlere fırın kıdemlilere yayla

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

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Feodalizm Avrupa'ya geri döndü! Kıdemsizlere fırın kıdemlilere yayla

Avrupa genelini kavuran şiddetli sıcak hava dalgası, Avrupa Birliği'nin (AB) merkezi konumundaki Brüksel’de kelimenin tam anlamıyla bir insanlık ayıbına sahne oldu. AB Komisyonunun Brüksel’deki ana merkez binası Berlaymont'ta, kıdemsiz memurların ve çalışanların yoğunlukta olduğu alt katların klima sistemi aşırı yüklenme bahanesiyle tamamen kapatıldı.

Avrupa’yı etkisi altına alan sıcak hava dalgası sırasında Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Brüksel’deki merkez binasında kıdemsiz çalışanların yoğunlukta olduğu alt katlardaki klima sisteminin aşırı yüklenme gerekçesiyle devre dışı bırakılırken AB Komisyonu üyeleri ve diğer üst düzey yetkililerin bulunduğu üst katlarda klimaların çalıştırılmaya devam etmesi eleştirildi.

Brüksel merkezli uluslararası basında yer alan haberlere göre, AB Komisyonu personeline dün gönderilen mesajda, aşırı hava koşulları nedeniyle Berlaymont binasının 1’inci ile 7’nci katları arasındaki soğutma sisteminin günün geri kalanında zorunlu olarak devre dışı bırakıldığı bildirildi.

POLITICO’ya konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen, binanın alt katlarında görev yapan bir AB Komisyonu yetkilisi, Komisyon üyelerinin bulunduğu üst katlarda klima sisteminin çalışmaya devam ettiğini belirterek uygulamayı, "Sanki feodalizm gibi." sözleriyle eleştirdi.

Habere göre, bir başka AB Komisyonu yetkilisi de uygulamayı "utanç verici" olarak nitelendirirken, 8’inci katta görev yapan üçüncü bir çalışan ise klima çalışmasına rağmen ofis sıcaklığının 25,7 derece olduğunu söyledi.

 

13 katlı binada AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in makamı 13’üncü katta bulunurken, 26 AB Komisyonu üyesiyle genel müdürler ve diğer üst düzey yetkililerin ofislerinin büyük bölümü 8’inci ve üzerindeki katlarda yer alıyor.

Avrupa Birliği kurumlarının ana binalarına da ev sahipliği yapan Belçika'da dün 2026'nın en yüksek sıcaklıkları kaydedilmiş, Belçika Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü, Uccle'deki resmi ölçüm istasyonunda hava sıcaklığının 35,3 dereceye çıktığını bildirmişti.

Aşırı sıcaklar nedeniyle ülkenin büyük bölümünde kırmızı ve turuncu alarm sürüyor.

Ulusal Kriz Merkezi yetkilileri, vatandaşlara günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmamaları, bol sıvı tüketmeleri, serin ortamlarda bulunmaları ve bilhassa yaşlılar ile kronik hastalığı bulunanlara dikkat edilmesi çağrısında bulunuyor.

Avrupa Birliği'nden Venezuela açıklaması
Avrupa Birliği'nden Venezuela açıklaması

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Avrupa Birliği'nden Venezuela açıklaması

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