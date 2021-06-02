Perinçek kendisine suikast planlayan İYİ Partili ismi açıkladı! 'Meral Akşener'in 'operasyon' sicili...'

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Vatan Partisi Genl Başkanı Doğu Perinçek, geçtiğimiz hafta 'Bana suikast düzenleyecekler' dediği kişinin adını Ulusal Kanal canlı yayınında açıkladı. İP Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Musavap Dervişoğlu'nun ismini veren Perinçek, isme nasıl ulaştığını şöyle anlattı: "İsim Musavap Dervişoğlu. Bunu nereden biliyorum? Muzaffer Tekin komutamınız 2006 yılında sayın İbrahim Şahin ile birlikte geldi. İbrahim Şahin de biliyorsunuz Özel Harekat komutanıydı. İbrahim Şahin bey, bana 'Size suikast hazılığında olan kişinin kim olduğunu biliyormusunuz?' diye sordu. Benden boş bir kağıt istedi, verdim. El yazısı ile bana suikast yapmak isteyen kişinin adını yazdı. Ben de bu kağıdı alarak eve götürüp arşivime koydum. 2018 yılında evim aranırken bu kağıt da bulundu. Kağıt, Ergenekon davasının dosyasına da girdi."

'Sorgulanan şahsın kameraya alınan itirafını da yayımlayacağız'

Vatan Partisi İzmir Örgütü'nün suikastte görevlendirilen bir kişiyi yakaladığını ifade eden Perinçek, "Bizim İzmir örgütümüz bu işin peşine düştü. Musvap Dervişoğlu o sıra İzmir MHP'nin yöneticilerindedi. Bu suikastte görevlendirilen bir çocuk bulundu. İki, üç gün sorguya çekildi. Çocuk kendi al yazısıyla sesli ve görüntülü olarak anlattı. Videoda şu an elimizde. Onu da yayımlayacağız. Onun anlattıklarına göre 1998 yılının Eylül ayında İzmir'den yedi, sekiz kişi minibüsle suikast için yola çıkıyor. Örgütlenmeyi yapıyorlar. Ankara'ya geldiklerinde çocuk, İzmir'e, 'Doğu Perinçek tutuklandı' diye haber veriyor. Hakikaten o gün de tutuklanmıştım." şeklinde konuştu.

'İYİ Parti bir operasyon partisi'

"Burada biz herhangi bir ismi hedef alma derdinde değiliz." diyen Perinçek, "Buradan bütün kamuoyuna sesleniyorum. İYİ Parti bir operasyon partisi. Şu anda da Türkiye'yi ehdef alan bir operasyonun içinde ve hatta merkezindeler. Operasyon işi sayın Meral Akşener'in sicilinde de var. 1996 yılında İçişleri Bakanı iken Türk Silahlı Kuvvetleri'ni (TSK) dinliyor. TSK'yı kim dinler? TSK'nın içinde ne konuşuluyor, ne kararlaştırılıyor? Bunu kim araştırır? Türk Silahlı Kuvvetleri'ni biz CIA bir de MOSSAD dinler." ifadelerini kullandı.

'Onu fabrika ayarlarına döndürmek bize düşer'

Hakkındaki iddialara twitter hesabından cevap veren İP Grup Başkanvekili Dervişoğlu, isim kullanmadan Perinçek'i hedef aldı: "Demek ki 'Fabrikatöre' yeni bir görev vermişler. Bu durumda onu fabrika ayarlarına döndürmek bize düşer."

'Alacağı cevap ederi kadar olacak'

Ardından bir mesaj daha paylaşan İP'li Musavap Dervişoğlu, "Kendisini çok fazla ciddiye alacağımı düşünüyorsa yanılıyor. Benden alacağı cevap sadece ederi kadar olacak." dedi.