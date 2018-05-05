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Perinçek ile Apo el ele!

24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanlığına aday olan Doğu Perinçek bir dönem teröristbaşı Abdullah Öcalan'la el eleydi.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 13:49
Perinçek ile Apo el ele!

Doğu Perinçek denilince akıllara 'derin' ilişkileri ve geçmişi geliyor. 2018 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olan Doğu Perinçek, bir dönem teröristbaşı Abdullah Öcalan ile Bekaa vadilerinde fink atıyordu.


APO İLE DİRSEK TEMASI!

Doğu Perinçek sosyalizm sevdasına kapıldığı dönemlerde teröristbaşı Apo ile yakın dirsek temasındaydı. Doğu Perinçek bu görüşmeyi yaptığında 2000'e doğru dergisinin genel yayın yönetmeniydi. Doğu Perinçek'in ömrü darbe dönemlerinde cezaevinde geçerken, İşçi Partisi ile çıktığı siyasi serüveni yıllar içinde Vatan Partisi ile ulusalcı cepheye kaydı.

ERGENEKON'DAN TUTUKLANDI

Doğu Perinçek, 21 Mart 2008 günü evine baskın yapılmak suretiyle, Cumhuriyet Gazetesi İmtiyaz Sahibi ve baş yazarı, gazeteci İlhan Selçuk, eski İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Alemdaroğlu ile birlikte gözaltına alındı. Ergenekon Operasyonu soruşturması dahilinde, yasadışı örgüte üye olmak ve devlete ait gizli belgeleri bulundurmak gerekçesiyle tutuklandı.


İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Perinçek, 5 Ağustos 2013'te 117 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 6 Mart 2014 tarihinde Özel Yetkili Mahkemelerin TBMM kararı ile kaldırılmasının ardından Perinçek, 10 Mart 2014 akşamında tahliye edildi

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 13:49
  1. İstanbul
  2. Doğu Perinçek
  3. PKK
  4. PKK elebaşı Abdullah Öcalan

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