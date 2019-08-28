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Periler kupayla başlıyor

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün 2019-2020 sezon lig ve Federasyon Kupası fikstürü belli oldu.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 10:07
Periler kupayla başlıyor

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün 2019-2020 sezon lig ve Federasyon Kupası fikstürü belli oldu. İlk resmi sınavına 22 Eylül’de kupa maçı ile çıkacak olan yeşil-beyazlılar, TKBL ilk haftasında ise Botaş Gelişim takımı ile karşılaşacak.


Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi 2019-2020 sezonu ve Federasyon Kupası fikstür çekimi yapıldı. İstanbul Crowne Plaza Florya’da yapılan fikstür çekimine lig ve kupada mücadele edecek takımların yöneticileri katıldı. İlk olarak 2019-2020 sezonu fikstür çekimi yapılırken, lig başlama tarihi 5-6 Ekim olarak ilan edildi. Şu ana kadar 15 takımın katılım sağladığı ligde 1 takım federasyon tarafından lige davet edilecek. Toplamda 16 takımla iki devreli oynanacak organizasyonda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü ilk hafta deplasmanda Botaş Gelişim ile karşılaşacak. İkinci hafta evinde Edremit Belediye Güre takımını konuk edecek olan yeşil-beyazlıların ilk yarı fikstürü şu şekilde;


1.hafta Botaş Gelişim -Bursa BBSK


2.hafta Bursa BBSK - Edremit Bld. Güre


3.hafta Sakarya Yükseliş - Bursa BBSK


4.hafta Bursa BBSK - Mardin BŞB Başakspor


5.hafta Nesibe Aydın - Bursa BBSK


6.hafta Bursa BBSK - Fenerbahçe Gelişim


7.hafta (Belirlenmedi) - Bursa BBSK


8.hafta Bursa BBSK -Bosna 34


9.hafta İstanbul Üniversitesi - Bursa BBSK


10.hafta Bursa BBSK - Mersin Üniversitesi


11.hafta Bursa BBSK - Akdeniz Üniversitesi


12.hafta Düzce Belediye - Bursa BBSK


13.hafta Bursa BBSK - Yalova VİP


14.hafta Emlak Konut - Bursa BBSK


15.hafta Bursa BBSK - Bayraklı Belediyesi


Yeni sezon öncesi ilk resmi maçlarını Federasyon Kupası’nda oynayacak olan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün kupadaki rakipleri de belli oldu. 22-28 Eylül tarihlerinde Fethiye’de yapılacak turnuvada yeşil-beyazlılar Emlak Konut ve Botaş Gelişim takımlarıyla birlikte B grubunda yer aldı.Fethiye Beşkaza ve Göcek Spor Salonları’nda oynanacak karşılaşmalarda yeşil-beyazlılar ilk maçında 22 Eylül Pazar günü saat 18:00’da Botaş Gelişim takımıyla karşılaşacak.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 10:07
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