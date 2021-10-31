Perihan Mağden kimdir? Perihan Mağden nereli kaç yaşında? Perihan Mağden kitapları

Perihan Mağden, 24 Ağustos 1960 tarihinde İstanbul'da Tülay Tuna ile makine mühendisi Etem Mağden’in kızı olarak dünyaya geldi. Eğitimini, sırasıyla 1971'de Maçka İlkokulu'ndan, 1976'da İngiliz Kız Ortaokulu'ndan, 1979'da Robert Lisesi'nden ve 1983 yılında ise yüksek öğrenimini yaptığı Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden mezun olarak tamamlamıştır. Uzun yıllar köşe yazarlığı yapan Mağden'in altı romanı, köşe yazılarından oluşan pek çok yazı kitabı ve gençlik döneminde yayınlanmış şiirlerinden oluşan iki şiir kitabı vardır. 1994 doğumlu bir kız çocuğu annesidir.

Perihan Mağden kariyeri

Robert Kolej'i ve Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nü bitirdi. 2 yıl Asya'da dolaştı; Japonya ve ABD'de yaşadı. İstanbul'a döndüğünde bir müddet reklam yazarlığı yaptı. 1997-2005 yılları arasında Radikal gazetesinde köşe yazarlığı yaptı. Bir yıl kadar Yeni Aktüel dergisinde yazdıktan sonra, 2007'de yine Radikal'de köşe yazıları yazmaya başladı.

İki Genç Kızın Romanı adlı kitabı, Kutluğ Ataman tarafından İki Genç Kız adıyla filme çekildi. Bu film, 2005 yılında 42. Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Yönetmen Ödülü dahil pek çok ödül kazandı.

Kariyerinin başında bir süre reklam yazarlığı yapan Mağden, TRT 2'de yayınlanan “Okudukça” programında ve Kanal 6'da çalıştı. 1997’den itibaren Radikal gazetesinde köşe yazarlığı yapmaya başladı. 2001 yılında İki Genç Kızın Romanı kitabını yazmak için köşe yazarlığına ara veren Mağden, 2002 yılında yeniden günlük köşe yazıları yazmaya başladığı Radikal gazetesinden 2005 yılında ayrıldı. 2006 yılında Yeni Aktüel'de yazdığı “Vicdani Red Bir İnsan Hakkıdır” adlı yazısının ardından “basın yoluyla halkı askerlikten soğutma” gerekçesiyle hakkında iddianame hazırlandı, 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davadan beraat etti. 2007 yılında Radikal gazetesindeki yazılarına geri dönen Mağden, 2009 yılının Şubat ayında Radikal gazetesini bırakmıştır.

Perihan Mağden kitapları

1991: Haberci Çocuk Cinayetleri, (kısa roman)

1994: Refakatçi (roman)

1995: Mutfak Kazaları(şiir)

1997: Hiç Bunları Kendine Dert Etmeye Değer mi? (deneme)

1998: Kapı Açık Arkanı Dön ve Çık! (deneme)

1999: Fakat Ne Yazık ki Sokak Boştu (deneme)

2001: Herkes Seni Söylüyor Sahi Mutsuz musun? (deneme)

2001: Dünya İşleri (şiir)

2002: İki Genç Kızın Romanı (roman)

2003: Topladım Dağılan Kalbimin Herrr Köşesini (deneme)

2004: Korkma Bu Akşam Gelip Çalmam Kapını (deneme)

2005: Best of Perihan Mağden (deneme)

2006: Hangimiz Uğramadık Sanki Haksızlıklara? (deneme)

2006: Politik Yazılar (deneme)

2007: Biz Kimden Kaçıyorduk Anne? (roman)

2008: Son Yazılar (deneme)

2010: Ali ile Ramazan (roman)

2011: Yaz Kitabı (deneme)

2011: Kış Kitabı (deneme)

2012: Yıldız Yaralanması(roman)

2014: Tehlikeli Temayüller(deneme)