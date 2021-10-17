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Spor Pereira'dan hakem açıklaması!
Spor

Pereira'dan hakem açıklaması!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Trabzonspor'a 3-1 mağlup oldukları maçı değerlendirdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-17 22:28:00 -
Pereira'dan hakem açıklaması!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Trabzonspor'a 3-1 mağlup oldukları maçı değerlendirdi ve hakem hatalarını eleştirdi.

"Aslında maç 11'e 11 iken sahada üstün taraf bizdik" diyen Vitor pereira, "Trabzonspor'a ofansta zorluklar yaşattık. Hakemin verdiği karar nedeniyle ki; bu karar hakkında konuşmak istemiyorum, 10 kişi kaldık. Hakemin verdiği başka bir karar sonrası maç bitti. Hak etmediğimiz bir sonuçla buradan ayrılıyoruz. Çok uzun süre 10 kişi oynadık. Defansta çok organizeydik. Savaşımız devam ediyor. Yapmamız gereken şey liderliği geri almak" dedi.

"Hakemle maç sonrası yaptığı hareketten bahsetmek ister misiniz?" sorusuna ise Portekizli, "Aslında saygısızca bir şey yapmadım. Bahsettiğiniz şeyi de hatırlamıyorum" yanıtını verdi.

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