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Spor Pereira'dan 7 değişiklik birden
Spor

Pereira'dan 7 değişiklik birden

Almanya ekibi Eintracht Frankfurt'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, son oynadıkları Çaykur Rizespor maçının ilk 11'ine göre 7 değişiklik yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-12-09 21:20:00 -
Pereira'dan 7 değişiklik birden

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 6. ve son haftasında Almanya ekibi Eintracht Frankfurt'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, son oynadıkları Çaykur Rizespor maçının ilk 11'ine göre 7 değişiklik yaptı.

Sarı-lacivertli takım, Ülker Stadı'nda oynanan müsabakaya Berke Özer, Serdar Aziz, Kim Min-jae, Attila Szalai, Nazım Sangare, Miha Zajc, Jose Sosa, Filip Novak, İrfan Can Kahveci, Dimitrios Pelkas ve Mergim Berisha 11'i ile çıktı.

Fenerbahçe'nin yedek kulübesinde ise Ertuğrul Çetin, Max Meyer, Diego Rossi, Mesut Özil, Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo, Bright Osayi-Samuel, Muhammed Gümüşkaya, Arda Güler, Marcel Tisserand, Fatih Şanlitürk ve Arda Okan Kurtulan yer aldı.

Teknik direktör Pereira, Süper Lig'in 15. haftasında Çaykur Rizespor'u 4-0 yendikleri karşılaşmada ilk 11'de şans verdiği Tisserand, Osayi-Samuel, Gustavo, Ferdi Kadıoğlu, Rossi ve Mesut Özil'i yedeğe çekti.

Aynı müsabakaya ilk 11'de başlayan Miguel Crespo ise UEFA listesinde bulunmadığı için kadroda yer almadı.

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