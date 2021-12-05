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Spor Pereira: Vaktim yok
Spor

Pereira: Vaktim yok

Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira hakıında çıkan ayrılık iddialarına dair konuştu.

Yeniakit Publisher
2021-12-05 09:38:00 -
Pereira: Vaktim yok

Fenerbahçe'de Portekizli teknik adam Vitor Pereira, "Benim dedikodulara ayıracak hiç vaktim yok. Şu an tek amacım, Rizespor maçını kazanmak. Tamamen takımıma odaklanmış durumdayım ve işime konsantreyim" dedi.

Fenerbahçe 'de teknik direktör Vitor Pereira'nın yerine Beijing Guoan'la Ocak ayından itibaren yollarını ayıracak Slaven Bilic ve Karagümrük'ün hocası Francesco Farioli'nin isimleri geçmeye başladı. Rizespor karşısında iyi oyun ve güzel bir galibiyetle tekrar çıkışa geçmek isteyen Portekizli teknik adam ise yakın çevresine, bu tarz haberlerden etkilenmediğini söylüyor.

'Savaşmaya devam...'

Pereira'nın, "Benim dedikodulara ayıracak hiç vaktim yok. Şu an tek amacım, Rizespor maçını kazanmak. Tamamen takımıma odaklanmış durumdayım ve işime konsantreyim. Oyuncularıma inanmaya ve sonuna kadar savaşmaya devam edeceğim. Taraftarımızı üzdük ama onları Kadıköy'de artık mutlu etme zamanı geldi" dediği öğrenildi.

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