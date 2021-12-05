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Spor Pereira için 'ya tamam ya devam' maçı
Spor

Pereira için 'ya tamam ya devam' maçı

Süper Lig'in 15. hafta maçında Fenerbahçe bugün sahasında saat 19.00'da lig sonuncusu Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Kadıköy'de Rizespor karşısında puan kaybında ise geleceği tartışılan teknik direktör Vitor Pereira ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor...

Yeniakit Publisher
2021-12-05 16:08:00 -
Pereira için 'ya tamam ya devam' maçı

Süper Lig'in 15. hafta maçında Fenerbahçe bugün sahasında saat 19.00'da lig sonuncusu Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Bu karşılaşma teknik direktörü Vitor Pereira'nın sarı lacivertli kulüpteki geleceğini de belirleyebilir.

Fenerbahçe 14. hafta sonunda 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet 24 puanla 4. sırada yer alırken, Çaykur Rizespor ise haftaya 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 10 yenilgi sonucunda 10 puanla 20. ve son sırada girdi.

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşma beIN SPORTS'tan naklen yayınlanacak.

Fenerbahçe - Çaykur Rizespor karşılaşmasını Zorbay Küçük yönetecek. Küçük'ün yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Kemal Yılmaz yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Sarper Barış Saka oldu.

 

Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe: Berke, Nazım, Kim, Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Max Meyer, Gustavo, Jose Sosa, Mesut Özil, Pelkas, Serdar

Çaykur Rizespor: Gökhan, Fabricio, Selim, Holmen, Cemali, Djokovic, Sabo, Boldrin, Umar, Boyd, Pohjanpalo

Fenerbahçe'de 5 eksik

Sarı-lacivertli ekipte 5 futbolcu, çeşitli nedenlerle Çaykur Rizespor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Tedavilerine devam edilen Altay Bayındır ile Enner Valencia, takımdaki yerlerini alamayacak. Son oynanan Göztepe maçında bu sezon ligdeki 4. sarı kartını görerek cezalı duruma düşen Miha Zajc da mücadelede görev yapamayacak.

Göztepe müsabakasında ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Filip Novak ile aynı karşılaşmada rakip takım oyuncusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 2 maç men cezası alan İrfan Can Kahveci de sahada olamayacak.

Fenerbahçe ligde ve Avrupa'da alınan kötü sonuçlar nedeniyle geleceği tartışılan ve yerine yeni teknik direktörler için sıkı arayışlarda bulunduğu iddia edilen Vitor Pereira'nın Çaykur Rizespor karşısında alacağı kötü sonuçla Fenerbahçe kariyeri noktalanabilir.

 

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