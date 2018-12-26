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Perdelerinizi 3 ayda bir yıkamalısınız

Perdelik kumaşların uzun ömürlü olması için aşağıdaki kullanma talimatlarına özen gösterilmesi tavsiye ediliyor.

26 Aralık 2018 Çarşamba 12:20
Perdelerinizi 3 ayda bir yıkamalısınız


Yıkanabilir özelliği olan kumaşlar maksimum 30 derecede ve narin yıkama programında yıkanmalı ve narin sıkma uygulanmalıdır. Özellikle tül grupları maksimum 600 devirde sıkılmalıdır.

Kırışmaması için kumaşlar çamaşır makinesine katlanarak koyulmalı ve yıkandığında içinde bekletmeden, nemliyken kornişe asılı kurutulmalıdır.

Perdelerin iplerinin ucunda veya çamaşır makinesinin içinde kumaşlara zarar verecek herhangi bir sert cisim bulunmamalıdır.

Renklerin ilk günkü özelliğini koruması için ekru ve kemik rengi de dahil olmak üzere tüm renkli ürünler colormatik deterjanlar ile yıkanmalıdır.

Renklerinin uzun süre kalıcı olması ve kumaşların yıpranmaması için perdeleri doğrudan güneş ışığından koruyan güneşlik, stor benzeri perdeler kullanılmalıdır.

Perdelerin yaklaşık 3’er aylık periyotlarla yıkanması doğal renk ve görünümünün korunması açısından gereklidir.

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Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 12:30
  1. perde
  2. perde temizliği

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