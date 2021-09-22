Perakendeciden ‘KDV eşitlemesi’ çağrısı

Akit Ekonomi

Perakende sektörünün en önemli sorunlarından biri KDV oranlarında görülen giriş ve çıkış tutarsızlıklarıdır.

Temel gıda ürünleri marketlere yüzde 1 KDV oranıyla girmektedir. Ancak aynı ürünler yüzde 8 KDV oranıyla satılmaktadır. Bu durum tüketiciyi mağdur etmektedir.

Tüketicinin alım gücünün artması için KDV eşitlemesine gidilmelidir. Yüzde 1’le marketlere giriş yapan ürünün yüzde 1’le satışının önü açılmalıdır.

Rekabet arttırılmalı

Perakende sektöründe tekelleşme önlenmeli, rekabet arttırılmalıdır.

Yan yana açılan indirim marketler görüyoruz. Bu marketlerin açılış kriterleri kaideye bağlanmalıdır.

Rekabeti güçlendirecek bir kanun çıkarılmalıdır.

Yerli üreticiyi koruyacak adımlar atılmalıdır.

Gramaj hileleri önlenmelidir. Hilelere karşı tedbir alınmalıdır, belli ayarlamalar yapılmalıdır.

Fiyatlarda yüzde 20 yükseliş

Gıda fiyatlarında yüzde 20 artış var. Bu hammadde fiyatlarıyla alakalı bir durumdur.

Gıda fiyatlarında görülen fahiş artışlardan perakendeciler sorumlu değildir. Perakendeciler, zincirin son halkasıdır.

Ürün, yerel marketlere gelene kadar pek çok elden geçmektedir. Marketler, ufak bir kâr marjıyla satış yapmaktadır.

Şu kati ki üretimde, ürün temininde, ihracatta gerekli tedbirlerin alınması halinde perakendeciler müşterileriyle karşı karşıya gelmez.

Ekonomiye güç katıyorlar

Yerel marketler, 2020’de 10 bin yeni istihdam oluşturmuştur, oluşturmaya da devam edecektir.

TPF üyeleri 100 bin istihdam barajını aşmıştır, toplam 45 milyar lira satış geliri elde etmiştir.

Yerel marketler 2021’i de başarıyla tamamlayacaktır. Seneyi yüzde 15 büyüme oranıyla kapatacaktır.