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Ekonomi Perakende sektörü toparlanıyor
Ekonomi

Perakende sektörü toparlanıyor

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, “Perakendenin yüzde 60’ı ciroyu toparladı, yüzde 40’ında ise salgın sıkıntısı sürüyor” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-10 19:15:00 -
Perakende sektörü toparlanıyor

BMD üyeleri arasında yapılan anketle ortaya çıkan organize perakende sektörünün aylık sonuçları paylaşıldı. BMD Başkanı Öncel, ekim ayında AVM mağazalarında geçen yılın cirosunun yüzde 80 ve üzerini yakalayan BMD üyesi firmaların yüzde 58’e ulaştığını bildirdi. Cadde mağazalarında ise oranın yüzde 63’e çıktığını aktaran Öncel, şunları kaydetti: “Ekim ayı anketini dernek çatısı altındaki 424 markadan 342’sini bünyesinde barındıran 64’ü hazır giyim, 24’ü ayakkabı olmak üzere toplam 133 üye firmanın katılımı ile gerçekleştirdik. Ankete göre, ekim ayı cirolarında eylüle göre ciddi bir toparlanma gözlemledik. Perakendenin yüzde 60’ı ciroyu toparladı, yüzde 40’ında ise salgın sıkıntısı sürüyor. Sonuçlar moralimizi biraz olsun yükseltmekle birlikte ‘kritik eşik’ olarak gördüğümüz yüzde 80 ciroyu yakalayamayan mağazalar için tehlike çanları çalıyor. Ankette e-ticaret cirosu geçen yıla göre yüzde 200’ü aşan üyelerin oranı ise yüzde 20 olarak belirlendi.”

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