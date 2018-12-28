0553 313 94 23

Pentagon'un başına çaylak bakan! Askeri ve siyasi tecrübesi yok

ABD'nin Suriye'den çekilme kararının ardından Milli Savunma Bakanlığından istifa eden Jim Mattis'in yerine, uzun süre Boeing'de görev alan Patrick Shanahan getirildi. Shanahan, askeri politika ve dış politikadaki tecrübesizliğiyle dikkat çekiyor.

28 Aralık 2018 Cuma 10:32
Pentagon'un başına çaylak bakan! Askeri ve siyasi tecrübesi yok

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'in istifası üzerine Başkan Donald Trump tarafından Savunma Bakanlığına vekaleten atanan Savunma Bakan Yardımcısı Patrick Shanahan, askeri ve dış politika tecrübesi olmamasıyla öne çıkıyor.

Bakanlık görevine 1 Ocak 2019'da başlayacak Shanahan'ın, kendisi ile ilgili savunma devi Boeing'deki geçmişinin yanı sıra askeri politika ile dış politikada tecrübesiz olması Washington'da soru işaretlerine neden oldu.

Uzun süre Boeing'de görev aldı

Patrick Shanahan, 1986'dan geçen yıl Mattis tarafından önerilip Trump tarafından Savunma Bakan Yardımcılığına aday gösterilinceye kadar Boeing firmasında bazı görevlerde bulundu.

En son Boeing'de Tedarik Zinciri ve Operasyonları Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Shanahan, firmanın Füze Savunma Sistemleri ve Pervaneli Hava Sistemleri birimlerinde de genel müdürlük yaptı.

Boeing'in en maliyetli projesi "787 Dreamliner" yolcu uçağı projesini de yöneten Shanahan, ABD'nin şu anda kullandığı "Karada Konuşlu Orta Ölçekli Füze Sistemi" ve taktiksel lazer sistemlerinin geliştirilmesinde rol aldı.

Yeni Savunma Bakanı, Pervaneli Hava Sistemleri biriminde ise ABD ordusunun kullandığı "Apache", "Chinook" ve "Osprey" helikopterlerinin üretim ve geliştirilmesinde önemli rol oynadı.

Çaylak bakan

Boeing'deki kariyeri sayesinde Washington'daki çevrelerce iyi tanınan Shanahan'ın daha önce askeri politika ve dış politika yapımında deneyimi olmadığı belirtiliyor.

Bakanlığı dönüştürmeye geldi

Patrick Shanahan, bakanlıktaki jeopolitik kuram ve planlardan ziyade Pentagon'da sonuç odaklı bütçe çalışması, ordunun modernizasyonu ve savaşa hazırlığına odaklandı.

Pentagon'da çok öne çıkmayan Shanahan, Amerikan Savunma Bakanlığı üst düzey yetkililerinin itiraz ettiği Uzay Kuvvetleri Komutanlığının kurulmasında en önemli rolü oynayan bakanlık bürokratı olarak biliniyor.

Shanahan'ın, Uzay Kuvvetleri Komutanlığının kurulmasındaki rolünden dolayı da ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence ile arasının oldukça iyi olduğu ifade ediliyor.

Pentagon'a yeni bir bakan atanıncaya kadar vekalet edecek Shanahan, bu süreçte Suriye'den çekilme ve Afganistan'dan kısmi çekilme süreçlerini yönetecek.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 10:32
  1. ABD
  2. Jim Mattis
  3. Donald Trump
  4. Savunma Bakanlığı
  5. Patrick Shanahan
  6. Boeing
  7. Apache
  8. Chinook
  9. Osprey
  10. Pentagon
  11. Uzay Kuvvetleri Komutanlığı
  12. Mike Pence
  13. Suriye
  14. ABD'nin Suriye'den çekilme kararı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "2019, fon akışı açısından bu yıldan daha iyi olacak"
    1. "2019, fon akışı açısından bu yıldan..
    2. Ocak-kasım dönenimde ağırlanan yabancı..
    3. "Siyahi de beyaz da değilim,..
    4. Yahudiler yasakladı bizde baş tacı!
    5. "Bankacılık sektörü zorlu sınavı..
    6. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarla..
    7. GRAFİKLİ - Lübnan'daki YEE'nin Türkçe..
    8. "İnsanlar artık PKK zulmü altında..
    9. Türkiye, yılın 11 ayında, geçtiğimiz..
    10. Görülmemiş olay! Futbolcu hakeme tokat..
    11. BM'nin 10 milyar dolarlık bütçesini..
    12. CarrefourSA'larda toplanan e-atıklarla..
    13. Doğal gaz ithalatı Ekim'de düştü
    14. Bakanlık harekete geçti! O reklamlar..
    15. Et ve Süt Kurumundan flaş karar! Süre..
    16. Halkı isyana çağırmanın cezası bu..
    17. Türk Eğitim-Sen'den ücretli öğretmen..
    18. Soylu Azerbaycan'da Aliyev'le görüştü
    19. Ticaret Bakanlığı: "İpsala Sınır..
    20. 11 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda..
    'Türkiye ile ilişkiyi kes' şantajı! Reddedince isyan çıkardılar
    'Türkiye ile ilişkiyi kes' şantajı! Reddedince isyan çıkardılar
    Bakan Kurum açıkladı: O poşetlerden para alınmayacak
    Bakan Kurum açıkladı: O poşetlerden para alınmayacak
    Abdurrahman Dilipak’tan AK Parti’ye uyarılar!
    Abdurrahman Dilipak’tan AK Parti’ye uyarılar!
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019
    O ayrıntıyı ilk kez anlattı: Bu bir emirdir
    O ayrıntıyı ilk kez anlattı: Bu bir emirdir

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?
    Yeni dolandırıcılık yöntemine dikkat! Bu numarayı ararsanız...
    Yeni dolandırıcılık yöntemine dikkat! Bu numarayı ararsanız...