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Gündem Pentagon’dan yeni casus balon açıklaması!
Gündem

Pentagon’dan yeni casus balon açıklaması!

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Latin Amerika üzerinde bir diğer Çin casus balonu uçtuğunu değerlendirdiklerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2023-02-04 07:02:00 -
Pentagon’dan yeni casus balon açıklaması!

Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, "Latin Amerika üzerinden geçmekte olan balona ilişkin haberleri gördük. Bunun başka bir Çin gözetleme balonu olduğunu değerlendiriyoruz. Şu aşamada elimizde başkaca bir bilgi yok." açıklamasında bulundu.

Pentagon, birkaç gün önce ABD hava sahasında Çin’e ait yüksek irtifa gözetleme balonu tespit etmişti.

Balonun şu anda 60 bin fit irtifada ABD’nin iç kesimleri üzerinde uçtuğu bilgisini veren Pentagon, balonun sivil havacılığa veya karaya fiziksel bir tehdit teşkil etmediğini açıklamıştı.

Balonun tespit edilmesinden sonra ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, gelecek haftaki Pekin ziyaretini ertelemişti.

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