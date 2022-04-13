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Dünya Pentagon'dan Ukrayna hamlesi
Dünya

Pentagon'dan Ukrayna hamlesi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna'nın silah ve mühimmat ihtiyacının kısa ve uzun dönemde karşılanması konusundaki hazırlıklar için ABD'nin önde gelen 8 savunma şirketi ile toplantı yapacak.

Yeniakit Publisher
2022-04-13 05:43:00 -
Pentagon'dan Ukrayna hamlesi

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Pentagon yetkilisi, ABD Savunma Bakan Yardımcısı Kathleen Hicks'in de katılacağı ülkenin en büyük 8 savunma şirketi ile bir toplantı yapılacağını söyledi.

Yetkili, "Mevcut sistemlerin üretimini hızlandırmak ve Bakanlığın Ukrayna'ya devam eden güvenlik yardımı ve ABD ile müttefik/ortak güçlerin uzun vadeli hazırlığı için kritik olan yeni, modernize edilmiş kabiliyetler geliştirmek için endüstri önerilerini ele alacağız." ifadelerini kullandı.

"Ukrayna'ya sağlayacağımız yardımlar hakkında konuşacağız"

AA'nın haberine göre, Raytheon, Lockheed Martin, Boeing ve Nortrop Grumman gibi savunma devlerinin temsilcilerinin katılacağı toplantıda Ukrayna yardımlarının konuşulacağını belirten yetkili, "Burada Ukrayna'ya kısa ve uzun dönemde sağlayacağımız yardımlar için hazırlıkları da konuşacağız." dedi.

Yetkili, "Bu uzun sürecek çatışmayı ülke olarak desteklemeye devam etmek için Ukrayna halkının, kendi ulusal güvenlik ihtiyaçlarımızın ve müttefiklerimizin uzun vadeli ihtiyaçlarının desteklenmesini sağlamak üzere savunma sanayi ile stratejik odaklı görüşmeler yapıyoruz." diye konuştu.

Pentagon yetkilisi aynı zamanda kendi stoklarından Ukrayna'ya silah ve mühimmat sağlayan ülkelerin ihtiyaçlarının karşılanmasını için hazırlık yapmanın da bu toplantıda görüşüleceğini kaydetti.

 

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