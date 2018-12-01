0553 313 94 23

Pentagon'dan Türkiye raporu: S-400'leri almayı engellemek için...

ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) 15 Kasım’da Kongre’ye sunduğu Türkiye raporundan detaylar ortaya çıktı.

01 Aralık 2018 Cumartesi 01:31
Pentagon'dan Türkiye raporu: S-400'leri almayı engellemek için...

Türkiye'nin NATO'nun güneydoğu kanadında ‘sıradışı bir jeostratejik konuma sahip olduğu' ve ‘bu nedenle ABD ile Türkiye'nin önemli bölgesel menfaatleri' paylaştığına dikkat çekiliyor.

"Türkiye'ye alternatif sunulması önemli"

Raporda, Türkiye'yi Rus S-400 füze savunma sistemi alımından vazgeçirecek gerçek bir alternatifin sunulmasının önemli olduğu kaydediliyor.

Buna göre ABD yönetimi, Türkiye'ye güçlü ve NATO'yla uyumlu bir savunma sistemi sağlamak için alternatif paket geliştirdi. Rapora göre yönetim, Türkiye'nin tüm savunma gereksinimlerini karşılayacak güçlü, kabiliyetli ve NATO ile çalışabilir bir hava ve füze sistemi sağlamak üzere bir paket hazırladı ve paketin bazı kısımlarının Kongre'ye tebliğ edilmesi gerekiyor. Kongre'nin Türkiye'ye ‘Dış Askeri Satış ve Direkt Ticari Satış' konusunda destek vermesinin, Türkiye'ye S-400 alımından çekilmesini sağlayacak gerçek bir alternatif sunmak açısından önemli olduğu vurgulanıyor.

Daha önce rapordan sızan bilgilerde "S-400 alımının ilişkilere olumsuz etkisi kaçınılmaz" denmişti

Rapordan geçtiğimiz günlerde sızan ayrıntılara göre, Türkiye'nin S-400 alımının ABD-Türkiye ikili ilişkilerine ve Türkiye'nin NATO içindeki rolüne olumsuz etkisinin ‘kaçınılmaz olacağı' belirtiliyor ve şu ifadeler yer alıyor: "Bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, F-35 Müşterek Taarruz Uçağı, PATRIOT Hava ve Füze Savunma Sistemleri, CH-47 Chinook ağır nakliye helikopteri, UH-60 Black Hawk helikopteri ve F-16 avcı uçağı da Türk alım programlarından etkilenecekler arasındadır".

 

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 01:31
  1. Türkiye'nin S-400 alımı
  2. NATO
  3. ABD yönetimi
  4. ABD

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal: Taraftarın yaptığı doğru değil
    1. Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail..
    2. Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen..
    3. Kırmızı kart yiyen futbolculara kızdı,..
    4. Ve sonunda bu rezalete 'dur' diyen bir..
    5. Pentagon'dan Türkiye raporu:..
    6. Deriner Barajı'ndan ekonomiye dev katkı
    7. 'Petrol yerine artık bilginin..
    8. Erbaş: İslam topraklarında akan kandan..
    9. 17. Marakeş Uluslararası Film..
    10. ABD, 30 ATAK helikopteri teslimatına..
    11. "Putin ile Trump, ‘ayaküstü’ görüşecek"
    12. New York borsası yükselişle kapandı
    13. Serbest bırakılmayı uman Demirtaş..
    14. Kamyon şasesinde yaklaşık 40 kilogram..
    15. İtalya'da "yaşlılık yaşı" 75'in..
    16. Rus kuklası Kadirov'dan 'Diriliş'..
    17. Muhammed bin Selman'ın Arjantin'de..
    18. Kilis'te otomobiller çarpıştı: 4 yaralı
    19. Trump Kuzey Kore ile yeni zirveye..
    20. Ziya Selçuk üniversite yıllarını anlattı
    Yerli otomobil sunumu! Erdoğan beğendi
    Yerli otomobil sunumu! Erdoğan beğendi
    Mısır, afişlerde Türkiye'nin askeri araçlarını kullandı!
    Mısır, afişlerde Türkiye'nin askeri araçlarını kullandı!
    Gümrüklerde bekleyen 100 bin araca 6 ay ek süre
    Gümrüklerde bekleyen 100 bin araca 6 ay ek süre
    SGK'dan binlerce kişiye maaş müjdesi
    SGK'dan binlerce kişiye maaş müjdesi
    Herkesi kandırmış… İlkokul mezunu savcı! Binbir surat seher
    Herkesi kandırmış… İlkokul mezunu savcı! Binbir surat seher

    Günün Karikatürü

    1 Kasım 2018
    Avrupa Ligi'nde uzun süre hafızalardan silinmeyecek pozisyon
    Avrupa Ligi'nde uzun süre hafızalardan silinmeyecek pozisyon
    CHP, İzmir’i IMF’lik yapmış
    CHP, İzmir’i IMF’lik yapmış