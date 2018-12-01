Pentagon'dan Türkiye raporu: S-400'leri almayı engellemek için...

Türkiye'nin NATO'nun güneydoğu kanadında ‘sıradışı bir jeostratejik konuma sahip olduğu' ve ‘bu nedenle ABD ile Türkiye'nin önemli bölgesel menfaatleri' paylaştığına dikkat çekiliyor.

"Türkiye'ye alternatif sunulması önemli"

Raporda, Türkiye'yi Rus S-400 füze savunma sistemi alımından vazgeçirecek gerçek bir alternatifin sunulmasının önemli olduğu kaydediliyor.

Buna göre ABD yönetimi, Türkiye'ye güçlü ve NATO'yla uyumlu bir savunma sistemi sağlamak için alternatif paket geliştirdi. Rapora göre yönetim, Türkiye'nin tüm savunma gereksinimlerini karşılayacak güçlü, kabiliyetli ve NATO ile çalışabilir bir hava ve füze sistemi sağlamak üzere bir paket hazırladı ve paketin bazı kısımlarının Kongre'ye tebliğ edilmesi gerekiyor. Kongre'nin Türkiye'ye ‘Dış Askeri Satış ve Direkt Ticari Satış' konusunda destek vermesinin, Türkiye'ye S-400 alımından çekilmesini sağlayacak gerçek bir alternatif sunmak açısından önemli olduğu vurgulanıyor.

Daha önce rapordan sızan bilgilerde "S-400 alımının ilişkilere olumsuz etkisi kaçınılmaz" denmişti

Rapordan geçtiğimiz günlerde sızan ayrıntılara göre, Türkiye'nin S-400 alımının ABD-Türkiye ikili ilişkilerine ve Türkiye'nin NATO içindeki rolüne olumsuz etkisinin ‘kaçınılmaz olacağı' belirtiliyor ve şu ifadeler yer alıyor: "Bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, F-35 Müşterek Taarruz Uçağı, PATRIOT Hava ve Füze Savunma Sistemleri, CH-47 Chinook ağır nakliye helikopteri, UH-60 Black Hawk helikopteri ve F-16 avcı uçağı da Türk alım programlarından etkilenecekler arasındadır".