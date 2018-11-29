Pentagon'dan Türkiye raporu: S-400'lere alternatif sistem sunulmalı

Pentagon, ABD senatosuna sunduğu Türkiye raporunda, Türkiye’ye, S-400'lere alternatif sistem sunmanın esas olduğunu belirtti.

Raporda, ABD'nin Türkiye’nin S-400 füze sistemini almaktan vazgeçirmeye çalışırken, Türkiye’ye, Kongrenin onaylaması gereken NATO uyumlu güçlü kapasiteli alternatif bir hava ve füze savunma sistemi hazırlandığı belirtildi.

Pentagon raporunda, Türkiye’nin S-400 füze savunma sistemini almaktan vazgeçmesi için Türkiye’ye, cesaret verecek alternatif sunmanın esas olduğunu belirtti. Demokrat Parti’nin New Hampshire Senatörü Shaheen, yayımladığı basın bildirisinde, Pentagon’un kapsamlı raporundan memnuniyet duyduğunu belirterek Savunma Bakanlığına bu bilginin Amerikan halkıyla paylaşması çağrısında bulundu.

Shaheen, S-400 füzelerinin NATO’nun savunmasına ciddi açık oluşturacağı dikkate alınarak, milletvekillerinin atılacak adımları gözden geçirmesini gerektiğini ve bu durumun Türkiye dahil ABD ve NATO ülkeleri için ilave istihbarat meselelerini ortaya çıkaracağını kaydetti.

Türkiye'nin üretken bir askeri ortak olduğuna dikkat çekildi

Pentagoni senatoya sunduğu özet raporda, Türkiye’nin NATO’nun güneydoğu kanadındaki eşsiz jeostratejik durumu olduğunu kabul ederek, Başkan Trump’ın NATO müttefiki ülkelerden savunma harcamalarını gayrisafi milli hasılasının yüzde 2’sine yükseltme isteği konusunda Türkiye’nin güvenilir bir planı olduğuna dikkat çekildi.

İki taraflı gerilimlere rağmen Türkiye’nin, 2 bin ABD askeri ve onlarca hava ve radar sistemiyle birçok konuda üretken bir askeri ortak olduğu belirtildi.

Raporda, S-400 füzelerini alması halinde Türkiye’nin F-35 programından çıkarılmasının düşünülmesi dahil ABD’nin uygulayabileceği yaptırımlar arasında Türkiye’ye Boeing yapımı CH-47F Chinook helikopterleri, Lockheed’in F-16 savaş uçakları ve UH-60 Black Hawk helikopterlerinin satışının durdurulmasının da söz konusu olabileceği kaydedildi.