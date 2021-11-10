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Dünya Pentagon'dan terörist YPG/PKK açıklaması
Dünya

Pentagon'dan terörist YPG/PKK açıklaması

Pentagon Sözcüsü John Kirby, SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK elebaşı Ferhat Abdi Şahin’in, ABD’nin kendilerine Türkiye’nin muhtemel operasyonuna karşı teminat verdiği iddiasına ilişkin soruya geçiştirerek cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-10 23:15:00 -
Pentagon'dan terörist YPG/PKK açıklaması

Günlük basın toplantısında sorulara yanıt veren Pentagon Sözcüsü John Kirby’ye AA muhabiri, “Al-Monitor’a konuşan SDG/YPG elebaşı, ABD’nin Türkiye’nin Suriye operasyonuna karşı resmi olarak teminat verdiğini söyledi. SDG’ye Türkiye operasyonuna karşı teminat verdiniz mi?” sorusunu yöneltti.

''Ortaklığımız DEAŞ ile mücadeleye bağlı''

Kirby, bu mülakatı ilk kez duyduğunu ve elinde Savunma Bakanlığından herhangi bir iletişimin olmadığını söyledi.

Sözcü, “Bunu ifade etmemden bıktığını biliyorum ama yine söylemenin önemli olacağını düşünüyorum. Suriye’de SDG ile ortaklığımız sadece DEAŞ ile mücadeleye dayalı. DEAŞ ile mücadele ve bu ortaklık da devam ediyor çünkü bu tehdit devam ediyor.” ifadesini kullandı.

AA muhabirinin, “Aynı mülakatta, kontrolü altındaki bölgeyi yönetme konusunda PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın ideolojisinden ilham aldıklarını da söyledi. En üst rütbeli ABD’li askeri yetkililer bir terör örgütünün ideolojisinden ilham aldığını ifade eden bir adamla nasıl el sıkışabiliyor. Bu bakanlık için hiç sorun teşkil etmiyor mu?” sorusuna ise Kirby, görmediği bir mülakat üzerine yorum yapamayacağını söyledi.

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