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Dünya Pentagon'dan Doğu Avrupa'ya askeri yığınak
Dünya

Pentagon'dan Doğu Avrupa'ya askeri yığınak

Pentagon 400 civarında asker, 10 F-18A savaş uçağı ve birkaç C-130 uçağını Doğu Avrupa'ya kaydırdıklarını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-03-29 23:21:00 -
Pentagon'dan Doğu Avrupa'ya askeri yığınak

Ukrayna'da devam eden savaşı bitirmek için bir anlaşmaya varmak amacıyla Rusya ve Ukrayna heyetleri Türkiye’de bir araya gelmesinin ardından ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya liderleri konuyla ilgili telefon görüşmesi yaptı.

Biden liderlerle konuştu

Görüşmeden sonra Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Başkan Biden, bugün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İtalya Başbakanı Mario Draghi ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüştü. Liderler, Ukrayna'daki acımasız saldırılarının Rusya'ya maliyetini artırmaya, bu haksız ve sebepsiz saldırıya karşı kendisini savunmak için Ukrayna'ya güvenlik yardımı sağlamaya devam etme kararlılıklarını teyit ettiler" denildi.

Pentagon'dan askeri sevkiyat

Pentagon 400 civarında asker, 10 F-18A savaş uçağı ve birkaç C-130 uçağını Doğu Avrupa'ya kaydırdıklarını açıkladı.

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