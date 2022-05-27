Pentagon şaşırtmadı: Çok endişeliyiz

Türkiye'nin 'Suriye sınırında yeni bir operasyon olabilir' mesajı sonrası Pentagon Sözcüsü John Kırby'den açıklamalar geldi.

'SDG güçleriyle temas halindeyiz'

Pentagon sözcüsü Kirby, Suriye'deki PKK terör örgütünün kolu 'SDG güçleriyle' günlük temas halinde olduklarını dile getirerek, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna operasyon yapmasının sivillerin güvenliği, insani yardım ve DEAŞ'a karşı operasyonların devam etmesi üzerinde olumsuz etkisi olacağını; bunun da SDG’nin bölgeden uzaklaşmasına neden olacağını söyledi.

Kirby, Türkiye'nin NATO müttefiki ve değerli bir ortak olduğunu belirtirken, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın endişelerine katıldıklarını belirtti.

Kirby, ABD Savunma Bakanlığı ile Türkiye Savunma Bakanlığı arasında hiçbir üst düzey iletişimin şu anda bu konuda olmadığını, ancak Dışişleri Bakanlığı seviyesinde diplomatik temas olup olmadığını ABD Dışişleri Bakanlığı'na sormak gerektiğini ifade etti.

Pentagon sözcüsü Kirby, Türkiye'nin mevcut DEAŞ lideri El-Kureyşi'yi tutukladığına dair haberleri teyit edemediğini belirtirken, "Açıkçası bütün gün bu konuya baktık" dedi.

Operasyon sinyali

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının ardından yapılan açıklamada "Güney sınırımızdaki operasyonlar milli ihtiyaçların gereği. Terör örgütlerine dönük operasyonlar devam edilecek" denilmişti.