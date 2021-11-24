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Yaşam Pentagon resmen duyurdu! Yeni bir UFO hamlesi
Yaşam

Pentagon resmen duyurdu! Yeni bir UFO hamlesi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), son zamanlarda ‘UFO’ olarak bilinen, tanımlanamayan hava ve cisim olaylarını incelemek için yeni bir birim kurdu.

Yeniakit Publisher
2021-11-24 18:58:00 -
Pentagon resmen duyurdu! Yeni bir UFO hamlesi

ABD Savunma Bakan Yardımcısı Kathleen Hick tarafından yayımlanan genelgede, "Hava Cisimlerinin Tanımlanması ve Yönetiminin Senkronizasyonu Grubu" adında yeni bir birimin kurulduğu belirtildi.

Genelgede, söz konusu yeni birimin ABD Deniz Kuvvetlerine bağlı "Tanımlanamayan Hava Olayları" biriminin yerini alacağı kaydedildi.

"UFO" alarmı

ABD Ulusal İstihbaratı, 26 Haziran’da UFO’lara yönelik raporunu yayımlamıştı.

Raporda, 2004-2021 döneminde gözlemlenen hava olayları incelenmiş ve ABD hükümetine bağlı kaynaklardan 144 gözlemin saptandığı, bunlardan 80'inin birden çok sensör üzerinden izlendiğine dikkat çekilmişti.

Tanımlanamayan cisimlerin genellikle ABD ordusuna ait eğitim alanlarının yakınlarında gözlemlendiğine değinilen raporda, bunun o bölgelerde çok fazla radar ve sensör bulunmasından kaynaklandığına işaret edilmişti.

Raporda, uçuş şekilleri bakımından incelenen 21 tanımlanamayan cisimden 18'inin alışılmışın dışında uçuş ve hareket özelliği gösterdiğine vurgu yapılmıştı.

Bu cisimlerden bazılarının havada asılı kaldığı, bazılarının rüzgarın tersi yönünde uçtuğu bazılarının ise çok çabuk hızlanıp çok çabuk yavaşladığının tespit edildiği belirtilmişti.

Raporda, tanımlanamayan hava olaylarının tek bir açıklamasının olmadığına işaret edilmiş, bunların havaya bırakılmış bir kalıntı olabileceği gibi atmosferik bir durumdan da kaynaklanabileceği ifade edilmişti.

Bunun yabancı bir güce ait bir testin parçası ve ABD’nin gizli programları da olabileceği kaydedilmişti.

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