Pentagon Pizza Teorisi yeniden gündemde: Venezuela krizi sonrası siparişler patladı!

Venezuela’da Nicolas Maduro’nun kaçırılması ve başkent Caracas’ta yaşanan saldırı iddiaları küresel gündemi meşgul ederken, ABD’nin başkenti Washington’da dikkat çeken bir başka detay sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Pentagon ve CIA çevresindeki pizzacılarda kaydedilen olağandışı yoğunluk, uzun süredir bilinen “Pentagon Pizza Teorisi”ni yeniden gündeme taşıdı.

PENTAGON PİZZA TEORİSİ NEDİR?

Pentagon Pizza Endeksi, resmi bir veri ya da akademik analiz aracı olmasa da, özellikle Soğuk Savaş döneminden bu yana jeopolitik krizlerle ilişkilendirilen ilginç bir gözlem olarak biliniyor. Teoriye göre; ABD Savunma Bakanlığı ve istihbarat kurumlarında kriz dönemlerinde artan mesailer, personelin dışarıdan yemek siparişlerine yönelmesine neden oluyor. Bu durum da Pentagon çevresindeki pizzacılarda ani yoğunluklara yol açıyor.

VENEZUELA GELİŞMELERİYLE ZAMANLAMA DİKKAT ÇEKTİ

Sosyal medya platformu X’te @PenPizzaReport hesabı tarafından paylaşılan verilere göre, CIA merkez binası ve Pentagon’a yakın bazı pizzacılarda olağan dışı bir hareketlilik gözlemlendi. Paylaşımların zamanlaması ise dikkat çekici. Yoğunluk, Maduro’nun ABD operasyonuyla yakalandığına dair iddiaların ve Caracas’ta bombardıman yaşandığına ilişkin haberlerin yayılmaya başladığı saatlere denk geldi.

Benzer bir durum daha önce de yaşanmıştı. 13 Nisan 2024’te Pentagon ve Beyaz Saray çevresindeki pizzacılarda kaydedilen yoğunluk, İran’ın İsrail’e insansız hava aracı saldırısı düzenlediği günle çakışmış ve teori yeniden gündeme gelmişti.

RESMİ MAKAMLAR TEMKİNLİ

ABD’li yetkililer ise pizza siparişleriyle jeopolitik gelişmeler arasında doğrudan bir bağ kurulamayacağını vurguluyor. Sosyal medyada dolaşıma giren yoğunluk verilerinin resmî bir anlam taşımadığını belirten kaynaklar, bu tür paylaşımların spekülatif olduğuna dikkat çekiyor.

Buna rağmen Venezuela’daki belirsizlik, Washington’un rolüne ilişkin tartışmalar ve artan küresel gerilim ortamında, “Pentagon Pizza Teorisi” internetin en ilginç gayriresmî kriz göstergelerinden biri olarak bir kez daha mercek altına alınmış durumda.