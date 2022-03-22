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Dünya Pentagon: Öfkelendikleri için bombalıyorlar
Dünya

Pentagon: Öfkelendikleri için bombalıyorlar

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Rus güçlerinin öfkelendiği için bombardımana başvurduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-03-22 02:49:00 -
Pentagon: Öfkelendikleri için bombalıyorlar

Günlük basın toplantısında Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmede bulunan Kirby, “Savaşın 26’ncı günündeyiz. Ruslar, henüz ulaşmak üzere yola çıktıkları hedeflerinin büyük bir çoğunluğuna ve neredeyse hiçbirine erişemediler.” dedi.

"Öfkelendiler, bombardıman ile karşılık veriyorlar"

Rusya’nın halen Harkov, Mariupol, Çernihiv ve Kiev gibi şehirlere giremediklerine işaret eden Kirby, bu durumun Rusya ordusunu daha da öfkelendirdiğini söyledi.

Kirby, “Bu öfkeye daha fazla bombardıman yaparak karşılık vermeye çalışıyorlar.” dedi.

"Rus güçlerinin savaş suçu işlediğine dair kanıtlar var"

Bombardımanların büyük yıkımlara ve sivil kayıplarına neden olduğunu belirten Kirby, “Elbette Rus güçlerinin savaş suçu işlediğine dair açık kanıtlar görüyoruz ve bunun kanıtlarının toplanmasına yardım ediyoruz ancak bu, bir soruşturma sürecidir ve devam ediyor.” diye konuştu.

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