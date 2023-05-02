Pentagon kolları sıvadı: Tam tamına 7,8 milyar dolar! 126 adet F-35 seçimleri için onayı bekliyor!

ABD Savunma Bakanlığı geçtiğimiz günlerde, 7,8 milyar dolar değerindeki 126 adet F-35 için kolları sıvadı. Lockheed Martin ve Pentagon arasındaki 7,8 milyar dolarlık anlaşma imzalandı. Söz konusu anlaşma 126 adet F-35 savaş uçağı tedarikini içeriyor. Bu bağlamda Pentagon ile ABD ve müttefikleri için 398 adet F-35'i kapsayan 2022 tarihli bir anlaşmanın son taksitini temsil ediyor.

TAM 7,8 MİLYAR DOLAR! 126 ADET F-35 İÇİN KOLLARI SIVADILAR

Dünyanın en pahalı silah sisteminin en son partisi, ABD Hava Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri ve Deniz Piyadeleri için 77 uçağı ve müttefik İtalya, Japonya, Birleşik Krallık, Finlandiya, Hollanda, Belçika, Polonya ve Danimarka için daha az sayıda uçağı içeriyor.

ABD Savunma Bakanlığı Cuma günü yaptığı açıklamada, silah üreticisi Lockheed Martin Corp'a 126 adet çok rollü F-35 uçağı için 7,8 milyar dolarlık bir sözleşme değişikliği verdiğini bildirdi.star'a göre: Söz konusu modifikasyon, ABD Hava Kuvvetleri ve müttefikleri için 81 adet F-35A uçağı dahil olmak üzere 126 Lot 17 F-35 uçağının üretimi ve teslimatı için seçenekleri tatbik ediyor.

375 ADET F-35 SAVAŞ UÇAĞINI İÇERİYOR

Ağustos 2026'da tamamlanması beklenen Pentagon'un en pahalı silah sistemi siparişi, ABD Deniz Piyadeleri için 15 adet F-35B ve ABD Donanması için 13 adet F-35C uçağını da içeriyor.

Geçen yıl ABD Savunma Bakanlığı, Lockheed Martin ile 30 milyar dolarlık bir anlaşmayla üç yılda yaklaşık 375 adet F-35 savaş uçağı inşa etmek için anlaştı.

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